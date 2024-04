Sappiamo che ben presto il produttore tech Realme presenterà ufficialmente il suo nuovo smartphone della gamma Realme GT. Stiamo parlando infatti del prossimo Realme GT Neo 6 SE, il quale dovrebbe essere annunciato ufficialmente durante un evento che si terrà la prossima settimana. Di questo smartphone ne abbiamo già sentito parlare, ma ora quest’ultimo è stato avvistato anche sul noto portale cinese TENAA. Vediamo qui di seguito cosa è emerso.

Realme GT Neo 6 SE sempre più vicino: arriva la certificazione dell’ente TENAA

Nel corso delle ultime ore uno dei prossimi smartphone di punta del produttore tech Realme ha ricevuto l’importante certificazione dell’ente TENAA. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Realme GT Neo 6 SE. Quest’ultimo, in particolare, è stato registrato sul portale in questione con il numero di modello RMX3850.

Sul sito web di TENAA sono state pubblicate alcune immagini che ci hanno confermato il suo design. Dalle immagini, possiamo quindi notare la presenza di un design piuttosto simile a quello che avevamo sul precedente modello, ovvero lo scorso Realme GT Neo 5. Sul retro, infatti, troviamo una zona rialzata rettangolare dove sono collocati i sensori fotografici. Questi ultimi sono a loro volta inseriti in delle zone circolari.

Dalle immagini non si riesce a capire come sarà la parte frontale. Nonostante questo, grazie ai precedenti rumors, sappiamo che il nuovo device di casa Realme avrà sul fronte un display con tecnologia SuperAMOLED e con una diagonale pari a 6.78 pollici. Secondo i rumors, il pannello sarà un LTPO BOE 8T ed avrà una luminosità di picco davvero esagerata di 6000 nits.

Oltre a questo, sappiamo che la risoluzione dovrebbe essere compresa tra il FullHD+ e il QHD+. Dal punto di vista prestazionale, si parla della possibile presenza a bordo del soc Snapdragon 7+ Gen 3. In accoppiata, dovrebbero esserci tagli di memoria con 16 GB di RAM e con fino a 1 TB di storage interno. A bordo la batteria dovrebbe poi avere una capienza di 5500 mah e non dovrebbe mancare il supporto alla ricarica rapida da ben 100W.