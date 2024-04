TIM batte Vodafone ad APRILE 2024: le 2 migliori offerte con tanti GIGA

Il mese di marzo di TIM è stato davvero grande e lo dimostrano gli utenti che sono rientrati o quelli che hanno scelto il gestore per la prima volta.

Uno dei mezzi perfetti per conseguire questi traguardi è sicuramente la qualità, ma anche la quantità dei contenuti. Proprio a tal proposito le vecchie offerte del passato hanno fatto comodo al gestore italiano che ad aprile ha intenzione di continuare.

TIM torna alle Power, sono due le offerte che fanno battere il cuore ai vecchi clienti

In netta sintonia con tutto quello che hanno fatto gli altri gestori, anche TIM negli ultimi ultimi tempi ci ha dato dentro con le offerte mobili. Molte di queste sono state riprese dal passato, proprio per stimolare al rientro almeno alcuni dei vecchi clienti. La gamma Power nasce proprio per questo, ovvero per riacquisire i vecchi utenti scappati via.

Con i nomi in questione, ovvero quelli della Power Iron e della Power Supreme Web Easy, TIM non può che incutere paura alla concorrenza.

La prima delle due offerte parte già forte, anche con il risparmio che garantisce siccome costa solo 6,99 € al mese. Al suo interno gli utenti trovano minuti senza limiti per le telefonate ed SMS illimitati verso chiunque. L’offerta chiude alla grande con consentendo poi 100 giga di navigazione web in rete 4G tutti i mesi.

L’altra offerta, quella che costa 7,99 € al mese, ha gli stessi minuti e messaggi ma include 150 giga al mese in 4G per navigare su Internet.

Il comune denominatore consiste negli utenti che possono sottoscriverle. TIM ha pensato di andare contro ai gestori virtuali e Iliad, garantendo dunque la sottoscrizione delle Power solo a coloro che provengono da queste realtà.

C’è poi anche un altro regalo molto importante: il primo mese le offerte appena illustrate, non si pagano. Sarà TIM ad offrire per i primi 30 giorni.