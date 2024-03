OFFERTA: Tritatutto Braun in PROMO FOLLE su Amazon

La preparazione di alcune ricette può richiedere sminuzzamenti, tagli piccoli che impiegheresti una vita a compiere a mano. Grazie al Tritatutto a Quattro lame Braun, ora in promozione su Amazon, potrai triturare qualsiasi cosa in un secondo, dalle noci al ghiaccio, senza rischiare un dito usando un coltello normale.

Il tritatutto ha motore potente da 500 W che gli permette di affrontare qualsiasi tipologia di ingrediente. Dai cibi più morbidi e “facili” come le erbe, fino alla carne se vuoi fare gli hamburger in casa. Non importa quale sia la tua ricetta questo elettrodomestico ti darà una mano in cucina, facilitandoti di gran lunga il lavoro.

Il tritatutto a quattro lame con funzione per il ghiaccio

Il tritatutto della Braun è dotato di un particolare sistema Quadblade, che, come si può intuire, è composto da quattro lame in acciaio inox a strati super resistenti. Queste lame consentono una tritatura velocissima e precisa, molto di più rispetto ai più comuni elettrodomestici di questo tipo a doppia lama. Che significa? Meno tempo ad aspettare e perfezione nel taglio di qualsiasi cosa tu voglia.

Grazie al controllo One Push è poi possibile passare da una velocità all’altra con una sola mano schiacciando un pulsante. Basta infatti spingere verso il basso il tasto per la velocità e adattare la tritatura in base a ciò che ti serve. Il tritatutto ha anche una funzione apposita tritaghiaccio, ideale per i cocktail e per rinfrescare le bevande senza usare enormi cubetti. Dopo aver finito di cucinare dovrai pulirlo, ma tranquillo, è molto semplice. Gli accessori sono lavabili in lavastoviglie, ovviamente non il motore, per assicurarsi di avere lame sempre pulite e senza residui di cibo. Ti basterà solo seguire le istruzioni per l’uso!

Ma quanto costerà se è dotato di tutte queste caratteristiche? Non ci crederai: attualmente il tritatutto è in promozione su Amazon a soli 34,99€. Che aspetti ancora? Acquistalo subito e risparmia approfittando dello sconto attivo.