Google Home: in arrivo una nuova funzione e un miglior supporto

Google Home ha ricevuto, nel giro di poco tempo, una serie di aggiornamenti decisamente importanti. Tra queste troviamo diverse funzionalità e una nuova interfaccia. Cos’altro aspetta gli utenti Google?

A rispondere a questa domanda, almeno in parte, sono gli stessi sviluppatori di Google. Quest’ultimi, infatti, hanno risposto ad alcune domande degli utenti durante una sessione di domande e risposte avvenuta sul thread Reddit r/googlehome.

Google Home, ecco le novità in arrivo

La prima novità riguarda la connessione. Al momento, Google Home funziona solo tramite un collegamento internet. In sua assenza il sistema smette istantaneamente di funzionare. Una nuova funziona permetterebbe una connessione locale che possa sopperire a questo intoppo fastidioso. Uno degli ingegneri di Google ha confermato che si sta lavorando ad implementare il routing sulla rete sociale grazie a Matter. Inoltre, si stanno vagliando anche ulteriori opportunità che permettano il supporto offline.

Un’ulteriore novità du cui Google ha parlato durante la sessione riguarda il supporto a dispositivi di terze parti. Al momento, le telecamere Nest, ad esempio, funzionano nell’app Home, mentre il supporto di altri marchi è più frastagliata. Reolink, Arlo e Wyze offrono un supporto variabile, soprattutto quando si parla di qualità. Google inoltre ha affermato che spera che i suoi interventi portino presto all’aggiunta di altre telecamere.

Oltre le telecamere, sembra che Google Home otterrà anche un supporto migliore per i sensori. Questo argomento è emerso con una domanda che riguardava la possibilità di impostare i livelli di luce dei sensori Aquara e Hue in modo automatico.

E non è tutto. Sembra che presto arriveranno anche gli annunci pop-up di Doorbell Nest su Pixel Tablet. Alcuni utenti hanno però lamentato una certa lentezza nel rilascio delle nuove funzioni oltre che la mancanza di direzione che si presenta dopo l’eliminazione di alcune funzioni di Assistente. A tal proposito, Google ha affermato che l’azienda ha una tabella di marcia per far evolvere l’azienda e nello specifico di questo caso l’app Google Home. Nonostante il responsabile dell’ingegneria abbia dichiarato che questa mappa sarebbe presto stata accessibile a tutti, al momento nessuna informazione di questo tipo è stata condivisa.