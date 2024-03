Acquistare oggi un monitor LG su Amazon richiede complessivamente un esborso tutt’altro che elevato, poiché a conti fatti gli utenti possono approfittare della promozione che viene applicata direttamente da Amazon, con la quale ridurre al massimo la spesa finale da sostenere.

Il modello attualmente in promozione prevede una diagonale dello schermo di 32 pollici, con risoluzione UltraHD 4K, quindi la più alta in circolazione (3840 x 2160 pixel), un tempo di risposta di 4 millisecondi, e la possibilità comunque di avvicinarsi alla sincronizzazione del refresh rate, grazie al pieno supporto all’AMD FreeSync 60Hz. Sul prodotto si possono trovare due altoparlanti fisici da 10W, per riuscire a garantire un audio stereo di buona qualità.

Ricevete le offerte Amazon sul vostro smartphone con il nostro canale Telegram ufficiale, con alcuni codici sconto gratis in esclusiva, disponibili solo per pochissimo tempo. Entrate qui.

LG: il monitor è davvero molto economico

Prezzo di vendita non troppo elevato per questo ottimo monitor di casa LG, infatti il suo valore consigliato al pubblico sarebbe di 399 euro, che è stato ridotto del 12%, fino ad una spesa finale che corrisponde esattamente a soli 349 euro. La spedizione viene gestita direttamente da Amazon, con una consegna molto rapida in tempi veramente brevissimi, e la solita garanzia legale della durata di 24 mesi. Per completare l’acquisto vi dovete collegare subito qui.

Nella parte posteriore si trova una buonissima dotazione di connettori fisici, tra cui spiccano HDMI 2.0, una Display Port 1.4 e una presa AUX da 3,5 millimetri, per la massima variabilità nell’utilizzo quotidiano. Il trattamento antiriflesso risulta essere perfetto per riuscire a garantire l’usabilità del prodotto anche in ambienti particolarmente luminosi, con la funzione di Flicker Safe per proteggere gli occhi. Molto particolare il design, con il piedistallo curvo, che conferisce un aspetto più aggressivo rispetto al classico monitor da ufficio, che può ad esempio essere prodotto da Philips, o altri produttori.