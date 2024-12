WhatsApp sta lavorando su una nuova funzione che promette di rendere la vita più facile a chi ama usare i messaggi vocali. Attraverso il Google Play Beta Program, è stata introdotta la versione 2.24.26.6 per Android, che include la possibilità di rispondere ai vocali in modo super rapido. Questa novità è già disponibile per alcuni utenti beta e arriverà progressivamente a tutti nelle prossime settimane. È un periodo particolarmente vivace per l’app di messaggistica, che sta implementando una serie di funzioni interessanti, alcune delle quali ricordano strumenti già visti su Telegram.

L’aggiornamento per i messaggi vocali su WhatsApp

Con questo aggiornamento, WhatsApp sta cercando di eliminare i piccoli ostacoli che possono rendere meno immediata la comunicazione. Prima, per rispondere a un vocale, bisognava scorrere sul messaggio o selezionarlo e poi scegliere l’opzione “rispondi”. Ora tutto questo diventa più semplice: quando si ascolta un vocale, compare un nuovo pulsante accanto al messaggio. Basta un tocco per registrare e inviare la risposta, senza bisogno di passaggi aggiuntivi. Una piccola modifica che, però, può fare una grande differenza, soprattutto per chi è sempre di fretta o si ritrova a gestire chat infinite.

La cosa interessante è che la risposta viene automaticamente collegata al messaggio originale, il che aiuta tantissimo nelle conversazioni lunghe o nei gruppi, dove tenere il filo può diventare un’impresa. È una funzione pensata per rendere tutto più chiaro e ordinato, evitando di perdere tempo a cercare a quale messaggio si stava rispondendo.

Per ora, questa novità è disponibile solo per alcuni beta tester che hanno aggiornato l’app, anche se sembra funzionare su alcune versioni precedenti. Se non la vedi ancora, non c’è da preoccuparsi: la distribuzione è graduale, quindi potrebbe richiedere un po’ di tempo prima di arrivare a tutti. È chiaro che WhatsApp punta sempre di più a migliorare l’esperienza utente, e con questa funzione si avvicina a chi desidera una comunicazione sempre più fluida e immediata. Restiamo in attesa del rilascio globale, ma le premesse sono davvero interessanti.