WhatsApp Business sta per lanciare una novità che promette di migliorare l’esperienza visiva degli utenti. Un’ opzione nuova che rende l’app ancora più elegante e funzionale. Di recente, infatti, l’ azienda ha dato il via a una fase di test beta per un nuovo tema scuro, che sarà presto disponibile per tutti. Al momento, solo pochi beta-tester selezionati hanno avuto accesso a questa versione. Ma è già stato annunciato che presto sarà rilasciata anche livello globale.

WhatsApp: novità grafiche e pratiche per migliorare l’uso quotidiano

Il cambiamento principale di WhatsApp riguarda lo sfondo dell’applicazione. Infatti, il colore di sfondo, che inizialmente era un blu ora diventerà ancora più profondo e scuro, passando a un nero intenso. Questo cambiamento non si limita però a un semplice cambio cromatico, ma interessa anche la lettura delle chat. A tal proposito anche lo sfondo delle conversazioni e le notifiche sono stati adattati per migliorare la visibilità in ambienti poco illuminati. In modo da ridurre l’affaticamento visivo durante un uso prolungato. L’obiettivo di queste modifiche è rendere la piattaforma più confortevole e leggibile, soprattutto nelle situazioni in cui la luce è scarsa.

Le modifiche estetiche però non si fermano al tema scuro. Infatti WhatsApp Business ha anche rinnovato il logo, semplificandolo per dargli un aspetto più elegante e moderno. Tale cambiamento serve a distinguere ancora meglio l’app Business dalla versione standard di WhatsApp Messenger. La quale mantiene il suo tradizionale colore verde. Con questa differenza visiva, gli utenti possono facilmente riconoscere quale delle due app stanno utilizzando. Riducendo così il rischio di confusione, soprattutto per chi le usa entrambe in contemporanea.

WhatsApp non è nuova a questo tipo di evoluzione. Già a settembre, aveva avviato alcuni test per una nuova funzionalità che consentiva agli utenti di personalizzare ulteriormente l’interfaccia delle chat. Essa consisteva nell’ introdurre una serie di temi predefiniti per adattare l’aspetto della piattaforma alle preferenze personali. Anche se questi cambiamenti sembrano minimi, contribuiscono a una notevole miglioria dell’esperienza d’uso generale. In quanto fanno di WhatsApp Business uno strumento sempre più raffinato ed efficiente per chi lo utilizza in ambito professionale.