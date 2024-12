Come voi tutti sapete uno dei titoli più vincenti nella storia dei videogiochi e senza alcun dubbio GTA, quest’ultimo è attualmente disponibile sia per PlayStation che per Xbox e pc ma tempo fa non era così, oggi vi spieghiamo esattamente perché in passato GTA è stata un’esclusiva PlayStation e a dircelo non è una persona qualunque bensì Chris Deering, l’ex presidente di PlayStation Europe, Il quale in un’intervista si è espresso in merito al passato, sottolineando come Sony abbia deciso di cavalcare l’onda delle esclusive per mantenere tutelato il proprio mercato a causa di un timore importante legato ad Xbox dal momento che si temeva potesse sottrarre quote di mercato a PlayStation.

Un piano ampio

Sostanzialmente l’ex presidente di PlayStation Europe ha spiegato che Sony temeva la concorrenza di Xbox e dunque ha deciso di puntare su un fattore determinante per il successo di una console, le esclusive, un po’ come ha fatto Sky con lo sport, ecco dunque che l’azienda in passato è andata a bussare alle porte degli sviluppatori più conosciuti, chiedendogli espressamente cosa desideravano per poter mantenere i loro progetti in esclusiva PlayStation per i due anni successivi, stessa cosa fu fatta con Take Two, piano che, come sappiamo apportato all’esclusiva dei GTA arrivati poi su PlayStation 2.

Ovviamente il portavoce di Sony ha sottolineato come l’accordo fu una vera e propria fortuna per PlayStation dal momento che GTA è stato il titolo più venduto di sempre per la propria console, nonostante tutto però ha sottolineato anche come ciò sia stata una fortuna anche per gli sviluppatori del titolo, dal momento che ebbero l’accesso ad una Royalty decisamente agevolata.

Ecco dunque un ulteriore retroscena dietro il grandissimo successo di GTA, del quale molto presto arriverà l’ennesimo capitolo che probabilmente segnerà l’ennesima svolta nel mondo dei videogiochi con un titolo atteso da oltre un decennio che tutti gli utenti bramano con fermento.