Chi utilizza WhatsApp per scrivere i messaggi? Tutti. Non c’è probabilmente utente che non abbia l’applicazione di messaggistica sul proprio smartphone. Dal suo lancio ha conquistato i nostri cuori e le nostre dita, che a furia di scrivere testi sulle chat si sono atrofizzate, poi ha introdotto i vocali e il problema si è risolto, anche se ora ne risentono le orecchie e le dita. Meta, proprietaria dell’app ha inserito col passare del tempo così tante funzioni e opzioni da renderla incredibilmente versatile e creativa. Esiste qualcosa per ognuno di noi, che sia la possibilità di mandare sticker, di seguire i nostri idoli tramite i canali, di far vedere come stia andando la nostra giornata tramite uno stato, troveremo sempre un modo con cui esprimerci.

Ciò che probabilmente rende WhatsApp così utilizzata è anche la sua sicurezza e la privacy che dona agli utenti. Sistemi come le Passkey hanno migliorato l’accesso all’applicazione, il lucchetto alle chat ha permesso di nascondere le conversazioni agli occhi indiscreti, eppure c’è ancora qualche dettaglio per alcuni fastidioso. Parliamo della scritta “sta scrivendo” quando componiamo un qualche messaggio. Magari ci mettiamo un secolo, magari non vogliamo più rispondere oppure siamo tanto agitati da cancellare il messaggio tremila volte, ma quella scritta svela il nostro “segreto”. Per non farla visualizzare all’interlocutore esiste un trucco molto semplice, usabile da chiunque e con qualunque smartphone.

Come non far comparire su WhatsApp il “Sta scrivendo”

Sia che si possegga uno smartphone Android o un iPhone il trucco è lo stesso, cambia solo il modo in cui visualizziamo la schermata. Vi siete mai accorti che cliccando su una notifica di un messaggio WhatsApp si apre una piccola finestra con una barra di scrittura in cui poter rispondere? Il trucchetto risiede proprio in questa finestra.

Scrivendo la risposta nella piccola barra WhatsApp non comparirà la scritta “Sta scrivendo” sulla schermata della chat e potrete impiegare quanto tempo volete per scrivere il vostro messaggio senza sentirvi gli occhi puntati addosso.