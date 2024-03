La cifra PAZZESCA a cui è stato venduto il biglietto da visita di Steve JOBS

Tutti i fan di Apple sono ad oggi devoti, in alcuni casi senza saperlo, ad un solo uomo: il caro vecchio Steve Jobs. Venuto a mancare ormai alcuni anni fa, colui che ha dato vita al brand di Copertino e quindi anche agli iPhone continua a fare scalpore anche da morto. Durante gli scorsi giorni si è tenuta un’asta durante la quale un suo biglietto da visita è stato venduto ad una cifra mostruosa.

Correva l’anno 1983 quando Steve Jobs decise di firmare uno dei suoi biglietti da visita regalandolo ad una persona. Proprio quel biglietto, dopo 41 anni quasi, è tornato alla luce per essere battuto all’asta.

Il formato del biglietto da visita è quello comune, ma le rappresentazioni grafiche sulla sua superficie sono davvero caratteristiche. Sulla carta infatti compare chiaramente il famosissimo logo arcobaleno di “Apple Computer“. Insieme a questo, ecco anche il nome di Steve e il titolo della sua azienda, oltre all’indirizzo di Cupertino.

Un biglietto battuto all’asta per ben 180.000 dollari, era di Steve Jobs

Veniamo al dunque: a quanto è stato battuto il biglietto da visita di Steve Jobs risalente al lontano 1983? La cifra equivale a ben 180.000 dollari. Esatto, quasi 200.000 dollari e non è assolutamente uno scherzo. Sebbene ci siano alcuni oggetti da collezione che valgono molto di più, come ad esempio la figurina da baseball “1952 Topps Mickey Mantle #311” venduta nel 2022 al prezzo di 12,6 milioni di dollari, si tratta comunque di un prezzo abnorme.

Stando a quanto dichiarato dagli esperti, il biglietto da visita di Steve Jobs sarebbe in perfette condizioni. Non è scolorito, gli angoli sono ben conservati così come la firma sulla superficie.

Durante lo stesso evento in cui si è tenuta l’asta, intitolata proprio al CEO dei CEO di Apple, sono stati venduti anche tanti altri prodotti molto particolari di Apple. Tra questi, figura uno degli occhiali da sole “arcobaleno”, disponibili in soli 30 esemplari.