Importanti notizie sembrano riguardare il lancio del prossimo gioiello della corona di Apple, ovvero l’iPhone SE 4. Le forniture per questo dispositivo hanno infatti subito un cambio di rotta. Secondo alcune recenti indiscrezioni provenienti dall’Estremo Oriente, pare che Samsung abbia deciso di ritirarsi dalla corsa per la fruizione dei display OLED. Da tanto attesi per l’implementazione del nuovo smartphone. La decisione della gigante sudcoreana ha aperto la strada a un nuovo protagonista nel mercato della produzione di display. Stiamo parlando di BOE, un produttore cinese che sembra aver conquistato, in poco tempo, la fiducia di Apple per questa delicata commessa.

Infatti, fonti vicine alla questione, hanno rivelato che, nonostante le proposte fossero davvero molto numerose così come i relativi contendenti, BOE è riuscita ad imporsi come l’unica opzione rimasta sul tavolo dopo l’uscita di scena di Samsung. Quest’ultimo, secondo quanto trapelato, avrebbe deciso di abbandonare la competizione principalmente per questioni finanziarie. In particolare, sembra che i termini economici proposti da Apple non abbiano soddisfatto le aspettative dell’azienda sudcoreana, che ha preferito lasciare il suo ambito posto a BOE.

Apple e una decisione priva di dubbi

Anche se BOE non ha fornito ad Apple la proposta più conveniente in termini di costi e garanzie sulla qualità dei pannelli OLED, ha comunque conquistato la commessa per circa 15 milioni di unità di display da 6,1 pollici destinati all’iPhone SE 4. Tale successo rappresenta decisamente un punto di svolta per l’ azienda, che ora si ritrova ad avere un ruolo di primo piano nel mercato degli schermi per dispositivi mobili.

Inutile dire come la notizia abbia suscitato un notevole interesse e numerose speculazioni sulle caratteristiche tecniche del futuro SE 4 che, secondo alcuni, sarà destinato a condividere alcune peculiarità con il prossimo iPhone 14. Tra le novità più attese ci sono una fotocamera posteriore da 48 MP, un peso ridotto di circa 7 grammi rispetto al modello precedente e l’introduzione della porta USB-C, una mossa necessaria per conformarsi alle nuove normative europee. Resta da vedere come questa nuova alleanza influenzerà il futuro di questi dispositivi ma soprattutto se tutto ciò contribuirà a modificare gli attuali equilibri esistenti nel settore della tecnologia mobile, che potrebbe ergersi verso una nuova era più competitiva che mai.