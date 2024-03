In vista dell’arrivo della Pasqua, TIM ha deciso di fare un regalo ad alcuni dei suoi utenti. In particolare, le novità previste per suddetto periodo riguardano le offerte ad personam Unlimited Day 5G, Unlimited 3Day 5G e Unlimited Week 5G. Le promo in questione offrono minuti, SMS e GIGA illimitati in 5G per un periodo di tempo limitato.

Le offerte fanno parte del portafoglio delle offerte dedicate ai già clienti TIM e sono state rese disponibili dall’operatore dallo scorso mese di aprile. Per accedere alle promozioni elencate basta recarsi nell’area clienti MyTIM e cercare la sezione “Offerte per te”. Dato che quest’anno Pasqua concilia con la fine del mese di marzo è probabile che sarà possibile accedere alle promo almeno per tutta la settimana seguente. Salvo eventuali modifiche annunciate da TIM.

Super promo offerte da TIM

Nel dettaglio le tre offerte in questione sono TIM Unlimited Day 5G che offre minuti, SMS e GIGA illimitati in 5G per un giorno, al prezzo di 2,99 euro. La seconda è TIM Unlimited 3Day 5G in questo caso lo stesso pacchetto dato viene offerto per tre giorni al costo di 5,99 euro. Infine, TIM Unlimited Week 5G è disponibile per sette giorni a 9,99 euro.

Per tutte queste tre offerte non sono previsti costi di attivazione, ed è previsto solo il pagamento della somma corrispondente una tantum. Le offertesi basano sulla rete 5G di TIM con la quale gli utenti possono navigare con velocità fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload. Ciò vale, ovviamente, solo nelle città coperte dall’operatore e solo se si detiene un dispositivo compatibile con questa tecnologia. Anche la rete 4G è prevista una classe di priorità elevata. Mentre la tecnologia 3G è stata dismessa in Italia dal mese di giugno del 2022.

Per il servizio di roaming nei Paesi dell’Unione Europea, minuti ed SMS sono utilizzabili alle stesse condizioni nazionali. Le offerte legate alla promo presentano un limite di traffico dati pari a 4GB per Unlimited Day 5G, 7GB per Unlimited 3Day 5G ed infine 11GB per Unlimited Week 5G. Se vengono superate queste soglie vengono applicate tariffe specifiche per il traffico extra.