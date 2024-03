Il titolo più atteso degli ultimi 10 anni è senza ombra di dubbio GTA VI. Il nuovo capitolo della saga di Grand Theft Auto è stato ufficialmente annunciato da parte di Rockstar Games ma la software house non ha confermato una data di uscita certa.

Gli sviluppatori, con il trailer dei record, hanno informato tutti gli utenti che il titolo arriverà sul mercato nel corso del 2025. Si tratta di una data piuttosto lontana nel tempo, anche considerando che l’annuncio di GTA VI è stato fatto nel corso del 2023.

Tuttavia, in queste ore ha preso piede una indiscrezione che potrebbe preoccupare più di qualche giocatore. In un recente report, è emerso che lo sviluppo di Grand Theft Auto VI sta richiedendo più tempo del previsto e che il lancio potrebbe essere posticipato. Questo comporterebbe il debutto del titolo non più nel 2025 ma si slitterebbere tutto al 2026.

Lo sviluppo di GTA VI è ancora avvolto dal mistero e alcuni analisti si stanno preoccupando sulla possibile data di lancio del titolo Rockstar Games

Questa notizia ha scosso il mondo videoludico tanto da comportare un calo di oltre il 5% delle azioni di Take-Two Interactive Software, l’azienda che controlla Rockstar Games. Tuttavia, secondo Jason Schreier di Bloomberg, le voci sui possibili ritardi nello sviluppo sarebbero infondate.

Rockstar Games si sta dedicando pienamente a GTA VI, tanto da aver modificato le proprie politiche sullo smart working. L’azienda ha chiesto ai dipendenti di tornare a lavorare in presenza per garantire una maggiore “sicurezza del progetto e produttività del team“.

Infatti, bisogna ricordare che sono stati numerosi i leak che hanno coinvolto le versioni alpha del gioco e il codice sorgente di GTA V. A causa di questa fuga di notizie, Rockstar Games vuole impedire nuove intromissioni nella rete aziendale, impedendo l’accesso a tutti coloro che si trovino al di fuori degli uffici.

Questa situazione potrebbe aver causato dei malumori nei dipendenti, che si trovano costretti a tornare in ufficio contro la propria volontà. Tuttavia, il ritorno al lavoro in presenza, secondo l’azienda, permetterà alla software house di procedere spedita verso lo sviluppo e l’ottimizzazione del gioco.

Gli scambi tangibili tra le persone dei team è un valore aggiunto da non trascurare, soprattutto nella messa a punto di un open-world grande, vasto e ricco di attività come sarà GTA VI. Le possibilità di uno slittamento della finestra di lancio sono sempre possibili, ma in linea di massima non si dovrebbero verificare in questo caso. Resta solo da capire il mese in cui Rockstar Games lancerà il titolo e, attualmente, il periodo più probabile è l’autunno 2025.