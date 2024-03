Mentre scorri attraverso i feed di Facebook e Instagram è difficile non notare che le pubblicità che compaiono sembrano essere strettamente correlate alle tue recenti ricerche e attività online al di fuori di queste piattaforme. Questo fenomeno è il risultato del tracking delle tue attività online, una pratica implicitamente accettata quando si accettano i termini di utilizzo di queste piattaforme.

Come bloccare il tracking

Il tracking viene effettuato per personalizzare la tua esperienza utente, fornendo pubblicità più rilevanti ai tuoi interessi. Ma c’è una sottile linea di demarcazione tra rilevante e invadente. Se desideri riacquistare il controllo dei tuoi dati personali e bloccare il tracking su Facebook e Instagram, c’è una funzione che puoi attivare facilmente.

Contrariamente a quanto molti credono, Facebook e Instagram non ascoltano attivamente le tue conversazioni. Utilizzano, però, sistemi di tracciamento per monitorare le tue attività online. Puoi gestire e disattivare questi sistemi tramite gli strumenti disponibili nel centro di gestione del tuo account.

Per farlo, accedi alle Impostazioni e privacy, quindi seleziona Impostazioni e poi Centro gestione account. Da lì, naviga fino alla sezione Le tue informazioni e autorizzazioni, dove troverai l’opzione La tua attività fuori dalle tecnologie di Meta.

In questa sezione, potrai visualizzare tutte le attività che coinvolgono i tuoi dati quando navighi su siti esterni a Meta ma collegati al loro ecosistema. È importante notare che, sebbene alcuni passaggi di dati possano essere bloccati, altri potrebbero non esserlo.

La privacy prima di tutto

Facebook, Instagram e altre piattaforme Meta utilizzano i dati personali degli utenti per offrire pubblicità mirate. Questo è nell’interesse delle piattaforme per garantire un’esperienza utente più coinvolgente. Ma non sei obbligato a fornire tali dati. Ogni azione che compi su queste piattaforme fornisce informazioni aggiuntive su ciò che potrebbe interessarti, influenzando così il tipo di contenuti che ti vengono mostrati. Se sei preoccupato per la tua privacy, puoi scegliere di limitare la tua presenza sui social media.