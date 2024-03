Automobili Lamborghini ha annunciato il rinnovamento del proprio logo storico a distanza di venti anni dall’ultimo cambiamento. Il motivo di questo restyling è legato alla volontà del brand di comunicare al meglio i valori che da sempre contraddistinguono il marchio.

Il cambiamento nell’approccio di Automobili Lamborghini è tangibile da tempo attraverso il processo di rinnovamento denominato Direzione Cor Tauri. L’azienda ha intrapreso una serie di azioni pensate per portare il brand verso la sostenibilità e la decarbonizzazione. Tuttavia, non bisogna dimenticare che la casa di Sant’Agata Bolognese incarna anche importantissimi valori riassumibili nelle parole “brave”, “unexpected” e “authentic”.

Per questo motivo, rielaborare in chiave moderna lo storico logo è un ulteriore passo avanti verso il consolidamento del brand a cavallo tra tradizione e innovazione. Oltre alle rinnovate strutture aziendali e alle azioni sociale, era importante comunicare il cambiamento anche attraverso la propria immagine e i punti di contatto con gli utenti.

We have renewed our historic logo to adapt the brand's visual expression with the "brave," "unexpected," and "authentic" values of our "Driving Humans Beyond" mission and is part of the ongoing process of evolution, initiated with our Direzione Cor Tauri strategy.#Lamborghini

