Il mondo dei tablet si prepara a ricevere un nuovo aggiornamento con l’introduzione del Galaxy Tab S6 Lite (2024), di terza generazione. Anche se è stato annunciato senza troppi fronzoli, questo nuovo modello porta con sé alcune modifiche significative rispetto alle sue versioni precedenti. Seppur il nome resta lo stesso.

Tra caratteristiche più evidenti, vi è il suo display TFT da 10,4 pollici, che offre una piacevole esperienza visiva per la fruizione di contenuti multimediali e la navigazione sul web. Il supporto per la S Pen consente agli utenti di esprimere liberamente la propria creatività e di prendere appunti in modo intuitivo e preciso. Il prodotto è disponibile in 3 varietà di colorazioni differenti, tra cui Oxford Grey, Mint e Chiffon Pink. Tutti bellissimi. Infatti avrete sicuramente il dubbio della scelta.

Tablet Galaxy S6: potenza e versatilità

Il Galaxy Tab presenta un processore Exynos 1280, che garantisce prestazioni fluide e reattive per l’esecuzione anche di applicazioni e giochi più pesanti. Gli utenti potranno poi conservare tantissimi tipi di file senza preoccuparsi dello spazio. Ciò i suoi 64 GB di memoria interna espandibile tramite microSD fino a 1TB, e i 4GB di RAM.

Cosa dire del comparto fotografico che presenta due tipi di fotocamere. Quella anteriore, da 5MP e una posteriore da 8MP, che catturano foto e video di alta qualità e ottima risoluzione. Mentre, per quanto riguarda la batteria, essa ha una potenza di 7.040mAh. Grazie a cui è in grado di garantire un’autonomia eccezionale fino a 14 ore di produzione ininterrotta di video, e molto altro ancora.

Dal punto di vista della connettività, questo tablet presenta tre opzioni diverse. Come il 4G LTE (opzionale), WiFi 802.11ac e Bluetooth 5.3. Tutte assicurano una navigazione stabile e veloce ovunque ci si trovi. In più con l’opzione di sicurezza, Samsung Knox, e un audio immersivo fornito da AKG e Dolby Atmos, il Galaxy è senz’altro un compagno affidabile sia per l’intrattenimento che per la produttività.