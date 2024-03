La nuova build preview di Android 15 è presente una nuova funzione nella sezione “Device Collegati”. La funzione in questione dovrebbe fornire agli utenti che effettueranno l’installazione del nuovo aggiornamento del sistema operativo di condividere audio tra il proprio dispositivo e quelli che si trovano nelle vicinanze. Attualmente non sono disponibili prove concrete, ma è probabile che Google stia lavorando per poter procedere nell’immediato futuro con l’introduzione della condivisione audio.

Condivisione audio su Android 15

L’idea di utilizzare un unico dispositivo per condividere input audio ad altre periferiche collegate tra loro non è una novità. La funzione di audio sharing è già presente su alcuni dispositivi Samsung ed anche su alcuni iPhone.

In principio, gli smartphone avevano un jack per le cuffie che permetteva agli utenti di ascoltare e condividere la musica. L’uso del Bluetooth è subentrato quando sono arrivati i primi dispositivi sprovvisti dell’apposito jack, ma la tecnologia va avanti e con l’aumento dei dispositivi collegabili tramite Bluetooth è necessario trovare nuove modalità per condividere contenuti audio.

Come detto, già alcuni dispositivi Samsung si sono mossi in questa direzione. La funzione Dual Audio permette agli smartphone in questione di condividere audio con un maggior numero di dispositivi. Stesso discorso per Apple che ha introdotto una funziona analoga limitata al suo marchio.

Partendo da quanto detto, sembra che Google abbia intenzione di fare la stessa cosa, ma sembra non voler procedere limitando i suoi utenti facendo affidamento sulla tecnologia Bluetooth LE. La nuova tecnologia Bluetooth LE Audio è una delle ultime aggiunte al panorama tecnologico nel settore della condivisione audio tra diversi dispositivi. Una delle sue doti principali è una qualità di trasmissione migliorata ed è un passo avanti importantissimo nel broadcast audio attraverso Auracast.

Quest’ultimo è un sistema con cui un dispositivo può fornire audio a più dispositivi di ricezione contemporaneamente. Considerando le poche informazioni in nostro possesso è possibile ipotizzare che la funzione di audio sharing su Android 15 potrebbe sfruttare Auracast, uno standard già utilizzato su moltissimi dispositivi come auricolari.