Dopo l’annuncio ufficiale dei computer con a bordo il nuovo processore di Qualcomm, lo Snapdragon X Elite, tutti si chiedevano perché non si parlasse di Chrome. Il famoso browser di Google è finalmente in dirittura d’arrivo e non lascerà gli utenti sprovvisti al lancio dei nuovi PC con X Elite.

Durante le ultime ore infatti Qualcomm Technologies e l’azienda di Mountain View hanno annunciato ufficialmente che a partire da oggi sarà disponibile un browser Chrome appositamente ottimizzato per i PC Windows equipaggiati con Snapdragon. Tutto questo avviene in anticipo rispetto al rilascio ufficiale dei nuovi PC dotati del nuovo processore Snapdragon X Elite, il cui arrivo sul mercato è previsto per la metà di questo 2024.

I PC Windows con Snapdragon non ci sono ancora ma Chrome risponde già “Presente”

Non è un mistero che Google Chrome sia il browser più diffuso in tutto il mondo e che venga continuamente aggiornato e migliorato con delle nuove funzioni. Queste contribuiscono a migliorarne le prestazioni e anche la sicurezza, con degli aggiornamenti appositi che stanno implementando anche delle funzioni sperimentali in merito all’intelligenza artificiale.

A fare luce sulla questione ci ha pensato Hiroshi Lockheimer, attualmente Senior Vice President di Google. È stato lui in prima persona a parlare della progettazione apposita del browser Chrome per il PC Windows con Snapdragon. L’obiettivo del browser è proprio quello di essere veloce, facile e sicuro per gli utenti sia lato mobile che desktop. Lockheimer ha riferito inoltre che il team è sempre alla ricerca di nuovi metodi per estendere l’esperienza ad un numero sempre più ampio di utenti.

La nuova collaborazione insieme a Qualcomm garantisce a tutti gli utenti Chrome un’esperienza nettamente migliorata rispetto al passato. Effettivamente i test preliminari condotti con i dispositivi provvisti di Snapdragon X Elite hanno fin da subito dimostrato quanto il nuovo Google Chrome sia migliorato in termini di prestazioni.