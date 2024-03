Utilizzare il cellulare ogni giorno può comportare, come ormai ben sappiamo, rischi per la salute che è importante conoscere per prevenire. Può capitare a tutti di esagerare con il controllo dei social, o di avere una conversazione online particolarmente entusiasmante che si protrae per troppo tempo nel corso della giornata, ma se tutto questo diventa un’abitudine allora bisogna cominciare a prendere delle misure drastiche. Ecco i tre principali problemi di salute che vengono associati all’uso prolungato dello smartphone.

L’uso intensivo degli smartphone e le conseguenze sulla salute

Come dicevamo, ormai lo smartphone è diventato una parte essenziale delle nostre abitudini quotidiane. Consente di effettuare chiamate, inviare SMS e navigare su internet. Da qui, le possibilità di utilizzo sono infinite. Ma non è tutto un paradiso: queste abitudini ci spingono ad usare il dispositivo per troppo tempo, e dal suo abuso possono nascere dei problemi fisici significativi. Dolori articolari, tensioni nei muscoli del braccio e della mano, sono tra quelli che non possono essere ignorati.

Tra le conseguenze più comuni dell’uso eccessivo dello smartphone vi sono la sindrome del tunnel carpale, la cervicalgia e le tendiniti. È fondamentale prestare attenzione ai segnali che il nostro corpo ci invia e intervenire prontamente per prevenire tali disturbi di salute.

Tenere sempre in mano lo smartphone è anche solo questa una brutta abitudine da cambiare. Può infatti creare disagi fisici, soprattutto nella zona del polso, portando a formicolio e persino infiammazione. Nei casi più gravi, si può arrivare anche alla sindrome del tunnel carpale.

Stare sempre con lo sguardo chino verso lo schermo del cellulare porta anche ad una postura scorretta. La cervicalgia, il dolore al collo e le emicranie, sono nell’elenco delle possibili conseguenze.

La tendinite è un’altra condizione comune legata all’uso eccessivo dello smartphone causata dalla sollecitazione continua dei tendini. Queste condizioni possono essere trattate facilmente con l’assunzione di antinfiammatori sotto la supervisione di un medico.

Prevenire è sempre meglio che curare

Per evitare di incappare in una di queste spiacevoli situazioni, è consigliabile apportare piccoli ma significativi cambiamenti nello stile di vita e nell’uso del cellulare. Si dovrebbe, tanto per iniziare, limitare il tempo trascorso sullo smartphone usando altri dispositivi, per esempio utilizzando la versione desktop di alcuni programmi, come WhatsApp Web per le conversazioni online, riducendo così lo stress sui polsi e sui tendini.

Limitare l’uso dei dispositivi elettronici migliora la qualità della vita e permette di essere più presenti nelle interazioni sociali della vita quotidiana, con la nostra famiglia e i nostri amici. Ridurre la dipendenza dallo schermo favorirà una maggiore connessione con la realtà. Se si riscontrassero i problemi di salute di cui abbiamo parlato durante l’articolo, è importante consultare un medico il prima possibile ed evitare automedicazioni improvvisate, che potrebbero solo peggiorare la situazione.