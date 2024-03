TIM, uno dei principali operatori del mercato italiano delle telecomunicazioni, annuncia importanti proroghe e novità nel suo vasto portfolio di offerte sia per la rete mobile che fissa. Queste modifiche entreranno in vigore fino al 27 Aprile 2024. Testimoniando l’impegno dell’azienda nel fornire soluzioni innovative e convenienti ai suoi clienti.

Particolarmente degna di nota è la continuazione delle offerte di convergenza fisso-mobile, un punto di forza in questo momento. Grazie al meccanismo di convergenza TIM Unica Power, i clienti che effettuano la portabilità da altri gestori specifici come Iliad, Fastweb e MVNO, potranno godere di giga illimitati 5G. Tale iniziativa si conferma un’opportunità imperdibile per coloro che sono alla ricerca di una soluzione conveniente e completa. In un’unica fattura.

Tim, cos’ altro cambia per i consumatori ?

Resta invariata l’offerta TIM WiFi Special Young Fibra per Gamers, dedicata agli appassionati di videogiochi che richiedono prestazioni elevate e una connessione molto stabile. Questa è attivabile solo in presenza di copertura Fibra FTTH e in abbinamento all’acquisto a rate di un modem AVM Fritz!Box 5590 GPON. Per un’esperienza di gioco senza interruzioni o fastidi di altro tipo.

Per quanto riguarda il settore della rete fissa, le offerte WiFi Power continuano a essere una scelta vantaggiosa. Grazie alla disponibilità sia in FTTC che in Fibra FTTH, è possibile anche usufruire delle Promo Rottamazione Modem e ADSL, con uno sconto di 5 euro al mese per 24 mesi. Queste proroghe confermano, ancora una volta, l’impegno di TIM nel garantire tariffe competitive e soluzioni innovative per il mercato domestico e business. È ormai risaputo che l’azienda è riconosciuta come leader assoluto del settore e non è un caso. Ad ogni modo se desiderate avere altri dettagli o informazioni aggiuntive potete consultare il sito web ufficiale dell’operatore telefonico o recarvi prezzo un punto vendita fisico autorizzato, come ve ne sono in ogni parte di Italia