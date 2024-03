OnePlus ha ufficialmente presentato al mondo le sue nuove Buds V, auricolari true wireless pensate sia per il mercato cinese che per quello europeo, nel quale probabilmente riceveranno come già successo per altri dispositivi l’appellativo Nord.

Le cuffie mostrano un design minimal e nascondono nella scocca tecnologie moderne senza eccessi da top di gamma, sembra che i progettisti abbiano lavorato tenendo conto della fascia di utenza a cui sono destinate queste cuffiette e dunque non si siano spinti in eccessi tecnologici per non pompare troppo il prezzo che, nel mercato cinese si attesterà intorno all’equivalente di 22 euro, in Europa tra cambi, dogane e dazi probabilmente aumenterà di una quota non irrisoria.

Per quanto riguarda le colorazioni, ne avremo tre tipi: Interstellar Blue, Shadow Black e Silver e White.

Specifiche importanti senza strafare

Codice prodotto : E510A

: E510A Colorazioni : Interstellar Blue, Shadow Black e Silver e White

: Interstellar Blue, Shadow Black e Silver e White Dimensioni driver: 12,4 mm

12,4 mm Sensibilità 107,5 +- 1,5 dB @1 kHz @1 mW

107,5 +- 1,5 dB @1 kHz @1 mW Presenti 2 microfoni per auricolare

per auricolare frequenza sonora che oscilla tra 20 Hz – 20 kHz

sonora che oscilla tra 20 Hz – 20 kHz riduzione disturbi in chiamata mediante AI

in chiamata mediante AI Bluetooth 5.3 AAC / SBC

AAC / SBC Certificazione IP55 (auricolari)

(auricolari) Pacco energetico : Auricolari: autonomia di 36 mAh custodia di ricarica: autonomia di 480 mAhA

: Autonomia dichiarata dal produttore (in AAC, impostazioni default, volume al 50%):

(in AAC, impostazioni default, volume al 50%): 8 ore solo auricolari 38 ore con custodia di ricarica

Ricarica (via USB-C): 70 minuti auricolari 130 minuti con custodia di ricarica

(via USB-C): Dimensioni e peso : auricolari:

dimensioni spaziali: 28,5 x 20,2 x 23 mm

peso: 4,3 grammi custodia di ricarica:

dimensioni spaziali: 68,9 x 36,6 x 28,2 mm

peso: 38,1 grammi.

:

Ora non rimane che attendere, sicuramente il prezzo è il punto forte di queste auricolari dal momento che consente di portarsi a casa delle cuffie che si sentono bene e che danno delle garanzie senza spendere cifre che consentirebbero di acquistare tranquillamente un paio di cuffie di grandi dimensioni, se dunque siete interessati non vi resta che attendere il loro arrivo in Europa e ordinarle dallo store.