WhatsApp, come fissare i messaggi in alto dopo l'aggiornamento

Le volontà di WhatsApp sono ben chiare a tutti ormai da diversi mesi a questa parte. L’applicazione vuole migliorarsi e non vuole fermarsi assolutamente dopo aver dato tanto durante gli scorsi mesi e durante tutto l’anno scorso, con tanti aggiornamenti che hanno contribuito al miglioramento netto delle funzionalità e all’introduzione di qualcosa di nuovo.

Stando a quanto riportato, la piattaforma colorata di verde che nel mondo della messaggistica domina da anni, sta per apportare alcune nuove modifiche. Tutto sarebbe emerso dalle versioni beta attualmente in fase di test solo per alcuni utenti, soprattutto quelli Android. Un nuovo aggiornamento però risulta effettivo e già in vigore sull’applicazione stabile: ora i messaggi più importanti resteranno sempre a vista.

WhatsApp si aggiorna, adesso si possono fissare in alto i messaggi più importanti per non perderli

Gli utenti WhatsApp potranno finalmente fissare in cima in una determinata conversazione un messaggio ben preciso. Tutto ciò avrà luogo sia nelle chat singole che all’interno dei gruppi, luogo dove la novità sarà ancora più funzionale.

In questo modo sarà impossibile perdere di vista una determinata incombenza della quale si è parlato con un amico o con un parente ad esempio, o il punto del discorso in una chat di gruppo.

Al momento l’aggiornamento è ufficiale: tutti possono fissare i messaggi in cima all’interno delle conversazioni. Per quanto riguarda il procedimento, il sistema è sempre il medesimo: bisogna tenere premuto il messaggio da voler fissare: verrà fuori un rapido menu a colonna, dal quale si potrà scegliere la voce “fissa”.

Le opzioni saranno diverse, con quella di default che consentirà di tenere quel messaggio fissato per 7 giorni in cima. C’è anche l’opportunità di tenerlo fissato per sole 24 ore o per 30 giorni.

Tutti coloro che non hanno ricevuto ancora l’aggiornamento, possono recarsi nello Store di riferimento ed effettuarlo manualmente.