Preparare pane fresco e sano direttamente a casa propria è diventato più semplice che mai, grazie alla nuova macchina Moulinex OW240E Pain & Délices. Questo innovativo elettrodomestico consente di creare tanti tipi di impasto. Ma offre anche la possibilità di preparare pasta per pizza, dolci, marmellate, cereali e addirittura yogurt. Con la sua varietà di 20 programmi automatici, di cui 3 specificamente dedicati a preparazioni senza glutine, si presenta come un vero e proprio assistente da cucina multifunzione.

Dotato di un ampio pannello con schermo LCD, questo piccolo robot semplifica il processo di realizzazione di una pietanza fino alla cottura. Basta versare gli ingredienti nel secchiello, selezionare il programma desiderato e lasciare che la macchina faccia il resto. Con la possibilità di scegliere tra 3 livelli di doratura e 3 impostazioni di peso, è possibile personalizzare ogni creazione culinaria. In più, la funzione di avvio ritardato, fino a 15 ore, consente di svegliarsi ogni mattina con il profumo del pane appena sfornato. Mentre la funzione di mantenimento al caldo per 1 ora, garantisce che il preparato rimanga fresco anche dopo la cottura.

Macchina Moulinex, unico limite la tua creatività

la Moulinex OW240E offre infinite possibilità creative in cucina, grazie ai suoi numerosi accessori inclusi, come bicchiere graduato, misurino dosatore, pentola per yogurt, cucchiaio, lama e gancio. La sua potenza di 650 W e la capienza di 1000 g la rendono adatta a soddisfare le esigenze di ogni famiglia, mentre il secchiello per il pane amovibile e antiaderente la rende facile da pulire, garantendo una comodità d’uso senza pari.

Insomma, stiamo parlando di un dispositivo che è molto più di una semplice macchina del pane, è un compagno indispensabile in cucina per chiunque desideri preparare tante squisite prelibatezze. Un ottimo investimento per coloro che apprezzano il gusto e la genuinità dei prodotti fatti in casa. Con uno sconto applicato del 15%, sarà vostra a soli 98.99 euro, correte a bloccare l’offerta su Amazon, prima che sia troppo tardi !