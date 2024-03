Sky, la nota piattaforma di contenuti streaming, ha lanciato una promozione esclusiva rivolta ai suoi clienti televisivi, offrendo loro un buono Amazon del valore di 100 euro. Questa iniziativa è dedicata a coloro che decideranno di attivare un’offerta Wifi entro il 19 marzo 2024. I clienti Sky TV potranno infatti godere non solo di servizi televisivi, ma anche contare su tantissimi altri vantaggi. Tra questi, una connessione internet molto più affidabile e veloce attraverso. Una soluzione completa volta a risolvere tutte le vostre esigenze quotidiane di intrattenimento.

Per partecipare alla promozione, coloro che sono interessati, come detto, dovranno attivare un’offerta Sky Wifi direttamente online ed entro e non oltre la data di scadenza indicata. È possibile procedere con l’attivazione attraverso l’area “Fai da te” del sito web online, o tramite l’assistenza dedicata di un operatore telefonico.

Alcuni dettagli dell’ offerta Sky Wifi

Le offerte Sky Wifi disponibili online includono diverse opzioni con prezzi scontati e super convenienti per i primi 12 mesi. Esse comprendono una connessione internet illimitata in FTTC o Fibra FTTH, senza interruzioni, e tanti altri servizi integrati come chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali. Oltre, ovviamente, alla possibilità di poter accedere ad una vastissima quantità di contenuti di intrattenimento, dallo sport, alle serie tv, alle ultime uscite cinematografiche e molto altro ancora. Dopo aver effettuato l’attivazione, i clienti riceveranno un’email entro 30 giorni con le istruzioni per richiedere il buono Amazon che potrete utilizzare per l’acquisto di qualsiasi cosa desideriate. Non sono previsti vincoli o selezione di particolari prodotti. Per poter continuare, sarà poi necessario seguire tutte le indicazioni riportate nel messaggio e selezionare sul link presente all’interno del testo della mail. Da qui basterà inserire il proprio codice fiscale e il codice cliente indicato sul contratto, ed il gioco è fatto!

Approfittate di questa occasione speciale e non lasciatevi sfuggire questa opportunità. Se amate gli affari di questo tipo, restate connessi sulle nostre pagine e sarete tra i primi ad essere aggiornati sulle ultime novità del momento!