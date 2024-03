Tariffe Vodafone di marzo 2024, con le Silver da 200 GB TIM ha perso

Il meglio per quanto riguarda Vodafone si sta vedendo proprio nell’ultimo periodo con tantissime offerte che sono arrivate in esclusiva. Queste, già disponibili verso la fine del 2023, hanno intenzione di portare ancora tanti benefici al gestore colorato di rosso.

Gli utenti che vogliono avere il meglio devono sicuramente affidarsi a Vodafone. Stando a quanto riportato infatti il gestore può recuperare un gran numero di utenti grazie alla sua nuova campagna promozionale che si compone di due offerte clamorose. La linea è quella delle Silver, promozioni mobili che esistono ormai da tempo immemore.

Secondo quanto riportato, sono migliaia gli utenti che in queste ore stanno provvedendo a rientrare in Vodafone. Effettivamente con offerte del calibro delle nuove Silver non si può fare altro che ritornare sui propri passi. Queste riescono ad includere tutto al loro interno mensilmente e con una qualità certamente invidiabile.

Entrambe le offerte in questione sono state riviste e rielaborate per conferire un maggior risparmio e una convenienza totale migliorata. Non cambiano i nomi ma cambiano i contenuti e i prezzi.

Vodafone lancia le sue Silver ma solo per alcuni utenti

La prima delle due riesce ad offrire ogni mese agli utenti minuti e messaggi illimitati verso qualsiasi tipo di numerazione in Italia e in Europa. Con 100 giga in 4G poi consente di navigare tranquillamente sul web senza limitazioni di alcun genere. Il prezzo è di 7,99 € al mese.

La seconda offerta invece migliora per quanto riguarda i contenuti ed aumenta il prezzo a 9,99 € al mese. Con ben 150 giga in 4G, porta anche minuti e messaggi senza limiti.

Ricordiamo che queste offerte possono essere sottoscritte solo a determinate condizioni, che in realtà sono poche. Chi vuole tornare in TIM o sottoscrivere una di queste due promozioni per la prima volta, deve necessariamente provenire da un gestore virtuale o da Iliad. Tutto ciò semplicemente perché l’azienda ha voluto attaccare espressamente queste due fazioni che vedono in entrambi i casi un monopolio assoluto.