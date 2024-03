Recensione CMF Buds: gli auricolari wireless più economici di Nothing!

CMF Buds sono gli auricolari che Nothing ha appena lanciato col suo nuovo brand economico ed offrono qualità ed estetica davvero ottime per il prezzo di vendita!

Design e Packaging

In confezione nessun cavo cavo USB-A/USB-C ma troviamo due set aggiuntivi di gommini e la manualistica.

Disponibili nella appariscente colorazione arancione flou e grigio scuro o chiaro, il cofanetto è quadrato (55x55x24mm) con bordi stondati, on il logo in rilievo sulla parte superiore, sul retro troviamo la cerniera e la porta USB-C mentre nella parte frontale il LED di stato.

La scelta di questo design così particolare conferisce una identità immediatamente riconoscibile, tuttavia risultano ingombranti e non entrano nel taschino da orologio dei jeans.

Il design non è totalmente in-ear, ma con i bastoncini dei microfoni che sporgono dalle orecchie. Sono leggerissimi, molto comodi e certificati IP54 per resistenza ad acqua e polvere, il cofanetto non ha invece certificazione.

Sono dotate di sensore di prossimità e si mettono automaticamente in pausa quando rimuoviamo uno dei due auricolari e ripartono da soli quando andiamo a reinserirli nel padiglione.

I comandi sono di tipo touch con la possibilità di personalizzare il tap doppio, triplo e prolungato.

Tecnica, qualità Audio e App

Le CMF Buds implementano 4 microfoni, un driver da 12.4mm, con tecnologia Ultra Bass 2.0, che sposta di molto l’enfasi verso le frequenze basse, forse pure troppo!

L’app per gestirle è fortunatamente l’ottima Nothing X, dotata di un buon equalizzatore dal quale sarà possibile ridurre l’eccessiva enfasi data ai bassi nel settaggio di default.

Tra i profili dell’equalizzatore è interessante quello sviluppato in collaborazione con Dirac.

Dall’app non è purtroppo possibile regolare il livello di cancellazione attiva del rumore, ma potremo regolare i comandi, regolare il libello di spinta dei bassi e far trillare gli auricolari per trovarli e attivare la modalità a bassa latenza per gaming e contenuti video.

Anche l‘ANC è valido, se pensiamo che sono auricolari da meno di cinquanta euro.

Mi ha sorpreso la qualità dei microfoni in chiamata, superiore alle aspettative.

La connettività è affidata al Bluetooth 5.3, con funzionalità Fast Pair, con supporto all‘audio Multipoint e ai codec AAC e SBS.

Valida l’autonomia: si arriva ad oltre 6 ore con ANC attivo e fino a 11 ore senza ANC.

Supportano inoltre la ricarica rapida con 3 ore di autonomia per 10 minuti di ricarica ma niente ricarica Wireless.

1 su 10

Conclusioni

Costano meno di cinquanta euro, una soglia di prezzo davvero interessante per entrare in possesso di un prodotto dell’ecosistema Nothing, anche il design fluo così particolare accresce il senso di appartenenza ad una community.

Discrete prestazioni audio e bassi potenti, con buona qualità in chiamata.