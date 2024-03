Il mondo dell’intrattenimento domestico ha raggiunto nuove vette di eccellenza grazie alla TV LG OLED evo da 48 pollici. Dotato di tecnologia OLED e alimentato dal potente processore α9 Gen6, questo televisore offre immagini vivide e dettagliate che catturano l’attenzione degli spettatori. La tecnologia OLED evo rappresenta un salto in avanti nel campo delle tv domestiche. Grazie alla collaborazione tra il processore e il pannello, questo televisore regala immagini più luminose e dettagliate. Immagini che trasportano gli utenti direttamente al cuore pulsante dell’azione.

Grazie alla tecnologia Dolby Vision e Dolby Atmos, il TV LG trasforma la visione di ogni contenuto, come una vera e propria esperienza cinematografica. Un’avventura che potremmo definire coinvolgente e multisensoriale. Infatti, le immagini in HDR dettagliate e l’audio avvolgente portano il cinema direttamente nel salotto di casa vostra.

La TV LG OLED e la nuova generazione del gaming

Per gli appassionati dei videogiochi, la TV LG OLED evo rappresenta senz’altro una scelta ideale. Con quattro porte HDMI 2.1 48Gbps, il televisore è in grado di supportare videogame in 4K fino a 120fps. Garantendo un’esperienza di gioco fluida e reattiva. In più, la tecnologia VRR, insieme a NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium, elimina gli elementi visivi indesiderati, per un’esperienza di gioco senza interruzioni.

La piattaforma Smart TV webOS 23, supportata da ThinQ AI, rende la navigazione e la ricerca dei contenuti un’esperienza semplice e intuitiva. Con il telecomando puntatore e i comandi vocali in vivavoce, gli utenti potranno accedere facilmente alle loro app preferite e controllare il televisore con la massima facilità. Questo straordinario televisore non solo offre prestazioni eccezionali. Ma si integra anche perfettamente in qualsiasi ambiente domestico grazie al suo design minimalista con bordi e profilo sottile. Inoltre, con la certificazione Eco-Product da SGS, il dispositivo rappresenta una scelta eco-sostenibile per coloro che sono attenti all’ambiente e alla sua protezione.

Insomma, l’ LG OLED i rappresenta l’apice dell’innovazione nel settore dell’intrattenimento domestico. Con immagini sorprendenti, audio coinvolgente e funzionalità all’avanguardia, offre un’esperienza visiva senza paragoni che soddisfa le esigenze dei cinefili, dei gamer e molti altri ancora. Il tutto al PREZZO BOMBA di 968.99 euro. Restate connessi per essere sempre aggiornati sulle ultime novità in offerta su Amazon!