Vodafone, offerte di marzo 2024: le SILVER battono tutti con 200GB

Non era facile per Vodafone dimostrare di poter dominare ancora eppure il gestore ci è riuscito. Il mese di marzo è stata l’ennesima occasione per l’azienda di rilanciarsi, mettendo a disposizione del pubblico due offerte. Queste, che si chiamano in entrambi i casi Silver, differiscono tra loro e sono molto esclusive a tal punto che non tutti possono sottoscriverle.

Con tantissimi vantaggi rispetto alle offerte che offrono altri provider, Vodafone mette sul piatto qualcosa di unico. C’è ovviamente anche un regalo a disposizione.

Vodafone rispolvera le sue care Silver con un obiettivo, rubare utenti agli altri

Per Vodafone è probabilmente questo è il mese più propizio per battere gli altri gestori di telefonia soprattutto l’automobile. L’azienda, che in Italia ha dato il via a tale ambito, vuole ricordare chi è che comanda e si impegna a farlo con due soluzioni simili ma diverse tra loro.

Entrambe le offerte sono disponibili solo ed unicamente per alcuni utenti: stanno a quanto riportato da Vodafone, solo coloro che vengono da un gestore virtuale o da Iliad possono sottoscriverle.

Queste nuove offerte possono beneficiare di un regalo: ben 50 giga in più ogni mese da accumulare con quelli già disponibili nelle due promo. È necessario sottoscrivere il servizio di ricarica automatica SmartPay. In questo modo, ad ogni ricarica, saranno accreditati 50 giga mensilmente da aggiungere a quelli già disponibili.

Vodafone Silver 100GB

La prima offerta in questione è quella che costa meno, ovvero solo 7,99 € al mese. La prima Silver di Vodafone raccoglie al suo interno minuti e messaggi illimitati verso chiunque ma soprattutto 100 giga in 4G.

Vodafone Silver 150GB

L’altra soluzione mobile che il gestore anglosassone permette di sottoscrivere è quella da 9,99 € al mese. Con 150 giga e minuti e messaggi senza limiti, è questa la migliore proposta sul piatto.

Entrambe le offerte sono quanto di meglio c’è nel panorama telefonico mobile attuale. La scelta adesso sta a quegli utenti che sono abilitati a sottoscriverle