Netflix, le serie più viste di marzo 2024: ecco le prime 3

Il grande interesse che gli utenti hanno rispetto a Netflix è chiaro a tutti. Ogni settimana, o meglio ogni giorno, la classifica dei contenuti preferiti cambia, sia per i film che per le serie TV.

Gli utenti si ritrovano spesso a vagare per ore prima di capire cosa guardare ed è per tale motivo che arriva qualche consiglio. In virtù della classifica relativa alle serie TV, ecco quali sono i principali contenuti da non perdere assolutamente.

In questo momento la classifica di Netflix è caratterizzata da un bel po’ di contenuti interessanti. Si varia tra i diversi generi, con l’attenzione degli utenti che è finita soprattutto su tre capolavori.

Dopo settimane di dominio, scende al secondo posto la serie che racconta le vicende di Rocco Siffredi, ovvero Supersex. A scalzarla, occupando il primo posto, è la serie The Gentlemen. Il terzo posto invece è stato conquistato da Bandidos, prodotto molto interessante aggiunto di recente.

Netflix, le serie TV più guardate sono tre: ecco i titoli

I tre titoli che stanno dominando la classifica di Netflix sono stati guardati da milioni di utenti in queste settimane. Partendo proprio dal primo posto occupato da The Gentlemen, la storia è davvero interessante. Eddie eredita le proprietà di famiglia e scopre di avere anche un impero basato sulla marijuana che però i proprietari proprio non vogliono abbandonare.

Al secondo posto viene raccontata praticamente per filo e per segno la vita di Rocco Siffredi, che non è solo il mondo dell’hard. Un prodotto estremamente introspettivo interpretato magistralmente da Alessandro Borghi, mette a nudo in tutti i sensi la vita di Rocco Antonio Tano, vissuta tra sofferenze e successi.

Al terzo posto ecco Bandidos, una produzione avvincente che vedrà dei giovani pronti a partire alla ricerca di un tesoro Maya nascosto.

Sono dunque questi i tre contenuti che non potete assolutamente perdervi su Netflix durante questo mese di marzo. Ovviamente è tutto incluso in ogni tipo di piano di abbonamento scelto.