TIM, uno dei principali operatori telefonici in Italia, ha annunciato un importante cambiamento nella politica di fatturazione che dei suoi ex clienti. Questo cambiamento riguarda la pratica della fatturazione a 28 giorni, che è stata oggetto di dibattito e critiche da parte dei consumatori italiani.

In risposta a queste numerose preoccupazioni TIM ha così deciso di intervenire. L’operatore telefonico ha annunciato che gli ex clienti di rete fissa, che hanno subito questa pratica illegale, avranno diritto a un rimborso. Una mossa che è stata accolta in maniera pisitiva.

TIM spiega come richiedere il rimborso

TIM così si rivolge direttamente agli ex clienti di rete fissa che hanno diritto al rimborso tramite lettera raccomandata. La comunicazione contiene istruzioni dettagliate su come procedere con la richiesta di rimborso. Gli ex clienti dovranno compilare un modulo online ed inserire il codice univoco presente nella raccomandata. L’ operatore poi, una volta ricevuta la richiesta provvederà a verificarla e ad accreditare l’ importo a cui si ha diritto.

Ma non è tutto, TIM ha anche assicurato che tutte le informazioni riguardanti i rimborsi per la fatturazione a 28 giorni saranno accessibili agli ex clienti sul proprio sito web nella sezione “News e modifiche contrattuali” . Quest’ ultima conterrà tutti i dettagli sull’iniziativa di rimborso, per garantire una maggiore trasparenza e accessibilità per tutti gli interessati. Una mossa che dimostra l’impegno dell’azienda nel risolvere le questioni legate alla fatturazione e nell’assicurare una comunicazione sempre chiara e precisa.

Insomma, questo annuncio da parte di TIM rappresenta una svolta davvero importante per gli ex clienti. Ciò conferma infatti, l’attenzione dell’operatore nei confronti dei propri clienti, dei loro feedback e delle loro richieste, oltre alla volontà di risolvere le questioni legate alla trasparenza e alla legalità della fatturazione. Gli ex clienti interessati sono invitati a seguire attentamente le istruzioni che abbiamo provveduto a riportarvi.