Su Netflix sta per arrivare la nuova serie italiana “Briganti” ambientata nel Sud Italia postunitario. Protagonista della storia è il conflitto tra briganti e autorità, che prende vita tra terre aspre e selvagge. La serie si distingue per l’ambientazione storica e una narrazione avvincente. Il collettivo GRAMS*, noto al pubblico per il suo precedente lavoro “Baby“, ha lavorato per la creazione di questo progetto che promette di unire abilmente eventi storici e leggende locali.

Al centro di questa nuova avventura c’è Filomena, interpretata con maestria da Michela De Rossi. Una donna coraggiosa che si ribella al suo destino di moglie maltrattata. La sua fuga dalle grinfie di un marito violento la porta nei boschi, dove si unisce a una banda di briganti. È qui che inizia la sua avventura, fatta di ribellione, intrighi e, soprattutto, la ricerca del leggendario tesoro del Sud.

In arrivo un’avventura tutta italiana su Netflix

Nello specifico, il contesto di riferimento è quello del 1862. Si tratta di anni in cui il Sud Italia è oppresso dall’occupazione piemontese. Filomena, come accennato, si trova al centro di una lotta per la libertà e la giustizia accompagnata da diversi personaggi che impariamo a conoscere nel corso degli episodi. Primo fra tutti troviamo il misterioso cacciatore di taglie Sparviero, che si unisce alla battaglia della donna dando vita a una partnership che cambierà il corso della storia.

E non è tutto. Per affascinare gli spettatori la serie Netflix promette di esplorare anche le complesse dinamiche sociali ed economiche di quest’epoca turbolenta. Mentre i protagonisti si muovono attraverso paesaggi mozzafiato e città decadenti, il pubblico viene trasportato in un mondo vibrante e pericoloso. A popolare questo mondo ci sono personaggi ambigui e situazioni cariche di tensione. Al centro di tutto ciò rimane la ricerca del tesoro. Un obiettivo che unisce e divide i personaggi, e che rappresenta sia una speranza di liberazione che una maledizione per coloro che lo cercano.

Il cast eccezionale della serie porta in vita una miriade di personaggi indimenticabili. Da Ivana Lotito nei panni di Ciccilla, compagna di avventure di Filomena, a Marlon Joubert nel ruolo di Schiavone, un brigante dal cuore d’oro. Ogni membro del cast contribuisce a creare un affresco ricco e coinvolgente del Sud Italia dell’epoca. Con la sua miscela unica di azione, dramma e romanticismo, “Briganti” su Netflix promette di essere una serie imperdibile.