In questi ultimi giorni, 1Mobile, l’operatore virtuale che opera sulla rete Vodafone, ha lanciato oggi alcune offerte per il mese di marzo 2024. Quello che rende queste proposte così allettanti è la possibilità di accedere alla tanto attesa rete 5G. Si apre così una nuova era di connessioni ultra veloci e esperienze digitali senza precedenti.

Con queste nuove offerte, i clienti di 1Mobile avranno finalmente l’opportunità di sperimentare il massimo della velocità grazie al 5G. La velocità del 5G è, in media, 10 volte superiore rispetto alla tecnologia 4G. Gli utenti, così, potranno navigare, scaricare e condividere contenuti con una fluidità e una rapidità mai viste prima.

1Mobile e le opzioni di abbonamento per ogni esigenza

1Mobile ha progettato due opzioni di abbonamento che includono l’accesso alla rete 5G. Garantendo una flessibilità e una varietà di scelta ai propri clienti. La prima opzione, denominata “Speed 5G 120“, offre minuti illimitati verso tutti, 50 SMS e un generoso pacchetto dati di 120 gigabyte al prezzo competitivo di 7,90 euro al mese. Per chi invece necessita di una quantità maggiore di dati, c’è l’opzione “Speed 5G 200″. Essa include minuti illimitati, 50 SMS e 200 gigabyte di traffico dati. Il tutto al costo di 9,90 euro al mese.

Per incentivare i clienti a sperimentare il 5G, 1Mobile offre il primo mese di accesso a questa tecnologia gratuitamente. In particolare, per coloro che effettuano la portabilità del proprio numero. In più, per rendere ancora più conveniente l’utilizzo del 5G, l’operatore virtuale consente ai clienti di disattivare facilmente questa opzione direttamente dall’applicazione 1Mobile. L’amministratore delegato di 1Mobile, Antonio Cortina, ha parlato dell’importanza del 5G. Definendola una vera e propria rivoluzione nel panorama delle telecomunicazioni. Cortina ha enfatizzato come l’offerta del 5G sia parte dell’impegno costante dell’azienda verso l’innovazione e la missione di portare le tecnologie del futuro nelle mani dei propri utenti.

Le nuove offerte di 1Mobile per marzo 2024 rappresentano un passo avanti significativo verso un mondo sempre più veloce e connesso. Un impegno costante nel fornire soluzioni all’avanguardia e anticipare le esigenze del mercato attuale.