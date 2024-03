Preparare impasti perfetti non è mai stato così facile grazie all’impastatrice planetaria “Gastronomo 8L” di Girmi. Con la sua potenza e versatilità, l’ impastatrice è pronta ad affrontare qualsiasi sfida in cucina. Dalla preparazione del pane e della pizza fino ai dolci più delicati e ai biscotti croccanti. Dotata di tecnologia avanzata e accessori specializzati, è la compagna ideale per chi ama sperimentare piatti nuovi e ottenere risultati impeccabili.

Grazie al suo movimento “planetario” e al potente motore da 1800W, l’impastatrice è in grado di gestire impasti fino a 3 kg. Con una capacità di 8 litri, è perfetta per preparare grandi quantità di impasti per soddisfare anche le tavole più affollate. Garantisce sempre risultati eccezionali con il minimo sforzo.

Impastatrice Girmi: cucina senza preoccupazioni

Con i suoi piedini dotati di ventosa, l’impastatrice “Gastronomo 8L” offre una stabilità eccezionale durante l’utilizzo. Garantendo una lavorazione sicura e senza scossoni. Inoltre, il dispositivo di sicurezza impedisce un uso involontario, per una maggiore tranquillità di utilizzo.

L’impastatrice è fornita di tre accessori specializzati. Abbiamo, l’uncino impastatore in alluminio, ideale per impasti duri come quelli per pizza e pane; la frusta sbattitrice in acciaio inox, per montare a neve e sbattere le uova e il mescolatore in alluminio, ideale per impasti morbidi come quelli per dolci e biscotti. Con questa gamma di accessori, è possibile affrontare qualsiasi ricetta e ottenere risultati professionali ogni volta.

Con il suo design elegante e compatto, questo eccezionale elettrodomestico si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente cucina. Aggiungendo un tocco di stile e funzionalità. Grazie al movimento planetario, gli ingredienti vengono miscelati in modo uniforme e senza grumi, per impasti sempre perfetti e deliziosi. In più, le sei velocità di lavorazione consentono di personalizzare la preparazione secondo le proprie preferenze.

Pulizia facile e minima manutenzione

Dopo aver terminato la preparazione degli impasti, la pulizia dell’impastatrice è un gioco da ragazzi. Gli accessori, il contenitore e il coperchio possono essere lavati a mano con una spugna non abrasiva e un detergente per piatti. Insomma, con l’impastatrice di Girmi, preparare impasti perfetti è più semplice che mai. Al prezzo vantaggioso di 109.99 euro e uno sconto del 10% su Amazon, si tratta di un affare più unico che raro.