Cani: perché ci leccano? Ecco cosa dice la scienza

Se sei abbastanza fortunato da avere un cane, probabilmente sarai abituato alle sue leccate continue. Ti sei mai chiesto perché hanno questo comportamento? Con tutte le dimostrazioni di affetto possibili, proprio leccare? Se hai un cane di San Bernardo o simili, la cosa è anche “peggiore”. La Dottoressa Stefanie Taylor, veterinaria presso il Bullard Animal Hospital di Austell, Georgia, ha spiegato i molteplici motivi dietro questa pratica dei cani.

I cani, con i loro sensi molto sviluppati, utilizzano la lingua non solo per sentire i sapori, ma anche per esplorare ciò che li circonda. La Dottoressa Taylor suggerisce che le leccate su persone o oggetti possano essere simili al modo in cui gli esseri umani imparano e percepiscono attraverso il tatto. In pratica, è un modo per loro di acquisire informazioni sul loro ambiente e sulle persone con cui interagiscono.

I cani ci leccano perché siamo gustosi o per altri motivi?

Un altro motivo dietro le leccate dei cani potrebbe essere la ricerca di sale. Dopo un allenamento intenso o l’applicazione di prodotti per la cura del corpo che contengono sale (creme, oli e via dicendo), i nostri amici a quattro zampe potrebbero leccarci per gustare quel sapore salato che trovano così irresistibile. Quando si dice essere irresistibili.

Le leccate sono anche parte integrante della comunicazione e del legame genitoriale nei cani. Le femmine leccano continuamente i loro cuccioli per mantenerli puliti e per instaurare un profondo rapporto genitoriale. Secondo il parere del Kennel Club del Regno Unito, le leccate dei cani rilasciano dopamina ed endorfine nei loro piccoli. Ciò li aiuta a sentirsi rilassati, calmi e felici. Di conseguenza, potrebbero leccare i loro umani per “rievocare” quelle sensazioni provate, contribuendo così a stabilire un legame emotivo più forte.

Le leccate possono anche essere un modo per i cani di attirare l’attenzione dei loro umani. Se ogni volta che un cane lecca viene ricompensato con carezze è probabile che ripeta questo comportamento per ottenere ancora più attenzione in futuro.

I nostri cuccioli sono anche tanto intelligenti da percepire i nostri stati emotivi e potrebbero cercare di fornire aiuto o conforto quando ci sentiamo giù. Uno studio condotto dalla Johns Hopkins University nel 2018 ha dimostrato che i cani non solo percepiscono le emozioni dei loro proprietari, ma cercano anche di fornire supporto emotivo. Il loro leccare servirebbe a calmarci e a farci stare meglio e molti sono d’accordo con questa teoria. Sono il migliore antidepressivo che possa mai esistere.