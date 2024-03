Windows 10: la Microsoft aggiunge una nuova funzione

L’attenzione di Microsoft da mesi si è concentrata sulla più recente versione del sistema operativo Windows 11. Dopo un po’ di tempo, l’azienda sembra che non abbia dimenticato del tutto che esista anche Windows 10 e, finalmente, aggiunge nuove funzionalità. Una delle ultime novità introdotte è l’implementazione delle MSN Cards nella schermata di blocco, che consentiranno una migliore l’esperienza agli utenti tramite la comunicazione di informazioni immediate ed interattive.

Windows MSN Cards: cosa sono precisamente

L’ingresso delle cards in Windows 10 è la dimostrazione della ricerca della personalizzazione approfondita del sistema da parte di Microsoft anche per coloro che ancora non posseggono un dispositivo adatto alla versione successiva del sistema.

Le MSN Cards, simili ai widget di Windows 11 ma con un design leggermente diverso. Sono state introdotte con l’aggiornamento Build 19045.4235, disponibile per gli utenti del Release Preview Channel e presto accessibile a tutti. Questo aggiornamento aggiunge il feed MSN direttamente alla schermata di blocco di Windows, fornendo informazioni utili e recenti senza la necessità di sbloccare il dispositivo o aprire specifiche applicazioni.

Posizionate nella parte inferiore dello schermo, sotto la data e l’ora, le MSN Cards mostrano una varietà di notizie come previsioni meteo, risultati sportivi, traffico sulle strade e andamento della borsa. Ogni scheda su Windows è interattiva, consentendo agli utenti di ottenere ulteriori dettagli semplicemente aprendola. Quando ci si clicca, si apre automaticamente una finestra di Microsoft Edge dove apparirà l’informazione completa.

Microsoft ha dichiarato di essere aperta ai feedback degli utenti e di lavorare su un’evoluzione di questa funzionalità, con l’obiettivo di migliorare l’integrazione con le applicazioni preinstallate e di rendere l’esperienza complessiva più soddisfacente. Alcuni potrebbero apprezzare questa novità per la sua praticità, altri potrebbero però preferire una schermata più pulita. In realtà, la funzione non è “obbligatoria”, attraverso le impostazioni per la personalizzazione della schermata di blocco è possibile disattivare le MSN Cards. Ci saranno ulteriori opzioni nel prossimo futuro o la Microsoft prenderà di nuovo una pausa di riflessione?