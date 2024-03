WhatsApp, sarà possibile trascrivere i messaggi vocali

Continuano ad arrivare sempre nuovi aggiornamenti per una delle applicazioni di messaggistica italiana più conosciute al mondo. Ci stiamo riferendo a WhatsApp e, secondo quanto è emerso in rete in queste ore, sta per arrivare una nuova funzionalità super utile e davvero molto attesa dagli utenti. Stando a quanto riportato dal noto sito web WABetaInfo, infatti, arriverà molto presto un update che permetterà di trascrivere i messaggi vocali. Vediamo qui di seguito cosa è emerso.

WhatsApp, in arrivo a breve la funzionalità per trascrivere i messaggi vocali

A quanto pare arriverà molto presto sull’app di messaggistica istantanea di Mark Zuckerberg una funzione davvero tanto attesa dagli utenti. Come già accennato in apertura, infatti, WhatsApp potrebbe presto arricchirsi con la possibilità di trascrivere i messaggi vocali. Come spesso è accaduto in passato, anche questa volta a rivelare questa notizia è stato il noto sito web WABetaInfo.

Nello specifico, il sito in questione ha rivelato che sarebbe stati quasi ultimati i test per la trascrizione automatica dei messaggi vocali. Questa funzione, a detta del sito web, sarebbe già presente nella versione beta dell’app numero 2.24.7.8 su Google Play Store. La presenza di questa funzione nella beta non fa altro che indicarci che i test vari sono pressoché terminati e che quindi l’arrivo della nuova funzionalità è alle porte.

Si tratta senza ombra di dubbio di una delle funzionalità più attese dagli utenti per questa famosa app di messaggistica istantanea. Secondo quanto riportato su WABetaInfo, per poter usufruire di questa nuova funzionalità, gli utenti dovranno necessariamente scaricare 150 MB di dati in più. In questo modo, WhatsApp sarà in grado di fornire la trascrizione crittografata end-to-end dei messaggi vocali.

Insomma, anche questa volta Mark Zuckerberg stupirà gli utenti con questa fantastica funzionalità. Fino ad ora, infatti, in molti si sono lamentati dei messaggi vocali troppo lunghi da ascoltare.