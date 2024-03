Google Pixel 8a, svelate le caratteristiche tecniche principali

Il Pixel 8a potrebbe arrivare in occasione del Google I/O 2024 che si terrà a maggio, nel frattempo emerge la presunta scheda tecnica

Google potrebbe svelare al mondo un nuovo smartphone molto presto. Il presunto Pixel 8a si sta facendo notare sempre di più nel settore e le informazioni a riguardo si stanno moltiplicando, lasciando intendere che il device esiste e il lancio è sempre più vicino.

Come emerso dalle ultime indiscrezioni, il Pixel 8a potrebbe fare la propria apparizione durante il Google I/O 2024. L’evento dedicato agli sviluppatori sarebbe un palcoscenico perfetto per mostrare del nuovo hardware a tutti coloro che realizzano le app per l’ecosistema Android.

Se questa teoria dovesse essere confermata, non resta che attendere il 14 maggio per scoprire se durante il keynote di apertura ci saranno riferimenti al Pixel 8a. Nel frattempo, affidandoci ai leaker e alle loro fonti, possiamo scoprire la possibile scheda tecnica del device.

Il prossimo device realizzato dagli ingegneri di Google sarà dotato di un display OLED da 6.1 pollici con un refresh rate in grado di raggiungere i 120Hz. Il pannello, inoltre, potrà contare su una luminosità massima di 1.400 nits, un valore molto interessante.

Le prestazioni del Googlefonino saranno garantite dal SoC Tensor G3 che trova spazio anche sui Pixel 8 e 8 Pro. Considerando come attendibili questi dati, il salto di qualità del Pixel 8a rispetto alla generazione precedente è già evidente.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, sembra che Google non interverrà in questo ambito. L’azienda sembra intenzionata ad utilizzare le stesse ottiche presenti sul modello precedente. Nello specifico, si tratta di ottiche IMX787 da 64MP e IMX712 da 13MP.

Sebbene possa sembrare una scelta strana e in controtendenza, possiamo immaginare che la motivazione sia legata principalmente ai costi. Non dovendo utilizzare componenti nuove, l’azienda di Mountain View potrà tenere bassi i costi di produzione e, di conseguenza, il prezzo di vendita. Inoltre, pur con ottiche della precedente generazione, in Google potranno dimostrare la forza del proprio software di scatto.