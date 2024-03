IMPERDIBILE: su Amazon OPPO Reno10 Pro in OFFERTA FOLLE

La competizione tra i brand telefonici nel settore tecnologico è feroce e ogni azienda cerca incessantemente di distinguersi con innovazioni e prestazioni di alto livello. La OPPO ha saputo però ritagliarsi uno suo spazio importante grazie al suo impegno costante nella creazione di dispositivi eccellenti a costi non troppo elevati.

Quando si parla di smartphone, OPPO si distingue per la sua attenzione alla qualità delle fotocamere e delle prestazioni, dando ai consumatori diverse alternative all’avanguardia. Uno dei più papabili, se si cerca un nuovo device, è l’OPPO Reno10 Pro. Questo fantastico smartphone ora è su Amazon in sconto grazie alle fantastiche offerte di primavera. Il prezzo attuale è di 419,00 euro e può essere comodamente rateizzato una volta arrivati al pagamento.

Specifiche dell’OPPO Reno10 Pro che lo rendono lo smartphone ideale

L’OPPO Reno10 Pro possiede una tripla fotocamera posteriore IA firmata Sony, con un sensore principale da 50MP dotato di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), accompagnato da una lente grandangolare da 8MP. La fotocamera frontale è da 32MP e da la possibilità di scattare selfie di alta qualità. Tra le varie funzioni troviamo la modalità ritratto con effetto Bokeh, il video 4K HDR e la modalità macro, che permettono agli utenti di esplorare la propria creatività avendo strumenti che facilitino la cattura di foto perfette.

Il display AMOLED da 6.7 pollici con refresh rate a 120Hz consente una visualizzazione straordinaria con colori stupefacenti e la batteria da 4600mAh assicura un’autonomia di lunga durata. L’OPPO supporta la ricarica rapida SUPERVOOC80W così da poter riportare la batteria rapidamente al 100% di carica. A livello di processore, troviamo poi il Qualcomm Snapdragon 778G 5G, famoso per le sue grandi prestazioni supportate dalla GPU Adreno 642L. Quest’ultimo è in grado di offrire un rendering grafico superiore del 40% rispetto alla generazione precedente di smartphone OPPO. Acquista subito il tuo OPPO Reno10 Pro, ricevilo in tempi record grazie ad Amazon e alla sua fantastica spedizione Prime.