Amazon: SCONTO ASSURDO su Auricolari OPPO Enco Air3i

Cerchi cuffie dal design moderno, che siano comodi e che riproducano un suono piacevole nelle tue orecchie? Gli auricolari OPPO Enco Air3i forse potrebbero proprio piacerti e non soltanto per un motivo. Sai cosa c’è che potrebbe convincerti ancora di più (ancora prima di aver letto le caratteristiche)? Il prezzo. Questi auricolari sono attualmente in sconto su Amazon, che propone diversi prodotti in sconto per l’inizio della primavera, a 37,99€ (ti basterà andare qui per acquistarle).

Auricolari OPPO: dettagli e caratteristiche

Queste cuffie posseggono driver dinamici in titanio da 13.4mm, che permettono un audio cristallino e dettagliato. La qualità del suono è di prim’ordine e dona agli utenti un’isolamento tale da farli sentire immersi nella loro canzona preferita o che permette loro di telefonare senza distrazioni di sottofondo. Gli auricolari OPPO Enco Air3i hanno infatti un sistema per la riduzione del rumore in chiamata AI. Questo traccia intelligentemente la voce umana ed elimina i rumori fastidiosi durante le conversazioni.

La batteria di lunga durata permette a chi acquista gli auricolari di utilizzarli a lungo, senza che si spengano nel bel mezzo di un momento clou. La custodia di ricarica offre la comodità di poter ricaricare gli auricolari in qualsiasi momento, anche in borsa. Inoltre, il Bluetooth 5.3 bineurale assicura una connessione stabile e a bassa latenza, in modo da continuare a riprodurre la musica o la chiamata anche mentre svolgi lavori di casa. Se sei una persona da multitasking, non puoi che apprezzare tale aspetto.

Il design degli OPPO Enco Air3i garantisce un comfort ottimale, adattandosi alla fisionomia di qualsiasi orecchio e restando saldamente al loro posto anche durante l’attività fisica più intensa. Tale caratteristica rende questi auricolari la scelta più indicata per gli amanti dello sport e per chi ha uno stile di vita attivo.

Comprali ora e risparmia grazie alla super promozione. Non esiste momento più perfetto di questo con la Festa di Primavera Amazon! Cogli questa opportunità e scopri la bellezza e la comodità di un audio eccezionale ovunque tu vada.