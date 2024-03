L’applicazione di messaggistica più utilizzata probabilmente in tutto il pianeta da parte della community e senza alcun dubbio WhatsApp, la nota applicazione è di proprietà Meta infatti vanta un bacino agli utenti pressoché inarrivabile e conquistato negli anni grazie alle funzionalità davvero accattivanti della propria applicazione.

Ciò è ovviamente merito del team di sviluppo che ogni giorno si occupa di produrre aggiornamenti importanti per l’applicazione per rendere l’esperienza d’uso per ogni utente a dir poco soddisfacente e accattivante, alle volte tenendo in considerazione anche i feedback della community per cercare di offrire a tutti gli utenti tutto ciò che loro desiderano.

Una ritorno al passato

Ed è proprio quanto è accaduto con l’ultimo aggiornamento in arrivo per WhatsApp per Android, il team di sviluppo ha infatti ascoltato i feedback della community e ha deciso di reintrodurre una funzionalità molto amata che in passato era stata rimossa per problemi di compatibilità con il design dell’applicazione stessa, stiamo parlando della possibilità di spostarsi tra i menu semplicemente facendo un piccolo swipe all’interno dell’applicazione stessa, Funzione rimossa in passato come test dal momento che quest’ultima andava interferire con la possibilità di gestire le chat semplicemente effettuando un swipe.

Dunque la versione beta di WhatsApp si porta alla 2.24.7.2, non sappiamo però se il ritorno di questa funzionalità sarà definitivo oppure solo momentaneo, probabilmente si tratta solo di una prova per capire come effettivamente imputò sull’usabilità dell’applicazione, ciò non toglie che questa decisione è comunque la prova tangibile di come WhatsApp ascolti i feedback della propria community e si attivi di conseguenza.

Per quanto riguarda iOS invece non si sa ancora nulla in merito un possibile ritorno di questa funzionalità, non rimane dunque che aspettare e vedere cosa accadrà anche sul canale beta di WhatsApp per iOS, sebbene il design funzionale dell’applicazione conceda meno possibilità rispetto a quella per Android.