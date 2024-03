Vodafone Silver da 150 GIGA, si arriva fino a 200 gratis

Cosa serve agli utenti per tornare a godere di una copertura di qualità qualora avessero passato del tempo con un gestore per loro insoddisfacente? Semplicemente scegliere Vodafone, soprattutto in questo periodo storico.

L’azienda negli ultimi tempi ha messo a nudo le sue intenzioni che consistono nel voler recuperare tanti utenti scappati via in passato. I presagi sono più che vantaggiosi per il famosissimo operatore anglosassone, che questa volta non può sbagliare. Dopo aver visto le sue migliori offerte trionfare già durante la fine del 2023, pare che ci sia un seguito in atto.

In giro per il web infatti sono ancora disponibili quelle opportunità che con pochi euro mensili garantiscono il meglio di Vodafone. È chiaro ovviamente che non tutti potranno approfittarne, siccome la campagna dedicata ai rientri e ai nuovi utenti, non è per chiunque. L’obiettivo è tenere a debita a distanza TIM ma soprattutto battere sul campo i gestori virtuali che di fronte ad una qualità del genere possono solo tremare. Chiunque non abbia mai sentito parlare delle offerte Silver di questa azienda, a breve avrà le idee ben chiare.

Vodafone: le Silver sono ancora vive e costano pochissimo, ecco fino a 200 giga

Entrambe le offerte sono vantaggiose, pur avendo lo stesso nome. La prima Silver di Vodafone costa 7,99 € al mese e offre minuti e messaggi senza limiti con 100 giga in 4G. La seconda offerta invece ne offre 150 e costa 9,99 €.

Bisogna chiarire alcuni aspetti per terminare: il primo riguarda chi può sottoscrivere le due offerte di Vodafone, mentre il secondo riguarda un regalo.

Coloro che possono scegliere le Silver devono provenire per forza di cose da un gestore virtuale o da Iliad. Chi invece vuole avere più via ogni mese, deve solo scegliere il servizio che ricaricherà automaticamente il credito, ovvero SmartPay: così ci saranno 50 giga in più tutti i mesi.