Se siete alla ricerca di un’esperienza audiovisiva super coinvolgente, il proiettore Dolby JBL TV 7000+ fa sicuramente al caso vostro. In Super Offerta su Amazon, il dispositivo grazie ai suoi doppi altoparlanti stereo JBL da 10 W integrati e al supporto Dolby Audio rappresenta uno dei migliori investimenti che potete fare. Una straordinaria combinazione di audio e video che contribuisce a creare un ambiente sonoro dinamico e avvolgente. Portando ad un livello altamente superiore le vostre serate di cinema, le sessioni di gioco e tutte le altre presentazioni.

Con oltre 7000 app disponibili, tra cui YouTube, Netflix e Prime Video, il proiettore Android integrato nel Dolby JBL TV 7000+ offre tantissime opzioni di intrattenimento per tutta la famiglia. Senza la necessità di dispositivi esterni, è possibile accedere facilmente ai propri programmi e film preferiti direttamente dal proiettore.

Proiettore Dolby: immagini chiare e vivaci

Grazie alla risoluzione Full HD 1080P e alla luminosità di 800 ANSI lumen, il Dolby JBL TV 7000+ offre immagini sorprendentemente chiare e vivaci. La perfetta combinazione tra risoluzione e luminosità rende il proiettore ideale per una varietà di applicazioni, dallo svago domestico alle presentazioni aziendali.

La tecnologia di autofocus e correzione trapezoidale assicura un’immagine proiettata sempre nitida e ben definita. La correzione trapezoidale automatica rende l’immagine proiettata perfettamente rettangolare, per una visualizzazione ottimale in ogni situazione. In più, grazie alla tecnologia NFC Screen Mirroring, è possibile condividere facilmente contenuti dal proprio smartphone allo schermo del proiettore con un semplice tocco. Questa funzionalità semplifica notevolmente il processo di condivisione e consente di proiettare istantaneamente video, foto e altro ancora.

Compatibilità e connessioni

Il proiettore Dolby JBL TV 7000+ offre diverse opzioni di connettività, tra cui HDMI, USB-C e connessione Bluetooth. È possibile collegare facilmente dispositivi esterni come soundbar o cuffie per un’esperienza audio ancora più coinvolgente. Attualmente, il Dolby JBL 7000+ è disponibile su Amazon a un prezzo speciale, ovvero di 488.89 euro. Approfittate di questa offerta limitata per portare a casa questo prodotto innovativo e trasformare le vostre serate di intrattenimento. Non lasciatevi sfuggire questa incredibile occasione insieme a moltissime altre offerte Amazon !