Dal 1 al 24 marzo 2024, se acquisti il Galaxy S24 e ti registri entro il 23 aprile 2024 caricando la prova di acquisto sul sito indicato su Amazon, riceverai entro 180 giorni dalla convalida un Galaxy Watch6 40mm. Non perdere questa straordinaria opportunità di ottenere uno degli accessori più desiderati del momento gratuitamente!

Sfrutta al massimo le potenzialità del tuo Galaxy S24 e aggiungi un tocco di stile al tuo polso con il Galaxy Watch6. Approfitta di questa promozione esclusiva e ottieni il meglio della tecnologia Samsung.

Scopri il nuovo Galaxy S24 e la sua IA integrata

Il Galaxy S24 arriva con un display Dynamic AMOLED 2X da 6.2 pollici, che offre una risoluzione FHD+ per un’esperienza visiva straordinaria e totalmente immersiva. Le cornici ultra sottili e il display mobile adattivo più luminoso mai visto prima garantiscono colori vividi e contrasto ottimale, mentre il nuovo Armor Aluminum migliorato protegge il dispositivo da danni accidentali.

Ma le vere stelle dello spettacolo sono le funzionalità avanzate integrate nell’IA. Grazie all’intelligenza artificiale, il Galaxy S24 offre una serie di strumenti e funzioni che rendono l’utilizzo dello smartphone più intuitivo che mai. Con Edit Suggestion, è possibile modificare le foto in modo professionale direttamente dal dispositivo, mentre con la Traduzione Live, è possibile ottenere traduzioni in tempo reale durante le chiamate, rendendo la comunicazione con persone di altre lingue più facile che mai.

La fotocamera da 50MP è un’altra caratteristica degna di nota del Galaxy S24. Con capacità di zoom 2x o 3x e la tecnologia AI ISP, questo smartphone cattura immagini nitide e dettagliate in qualsiasi condizione di illuminazione. Anche in condizioni di scarsa luminosità, la fotocamera produce scatti luminosi e vividi, garantendo risultati sorprendenti ogni volta.

Galaxy Watch6: il compagno perfetto per il tuo benessere

Il Galaxy Watch6 non è solo uno smartwatch, ma un compagno affidabile per monitorare il tuo benessere in modo avanzato. Con la funzione di Monitoraggio del sonno, scoprirai i dettagli dei tuoi ritmi di sonno, compresi i cicli di veglia, sonno leggero e profondo, e la fase REM, ricevendo preziosi consigli per migliorare la qualità del sonno e la tua routine quotidiana.

Con il sensore Samsung BioActive, puoi misurare la tua composizione corporea e fissare obiettivi di fitness personalizzati, tenendo sotto controllo la tua forma fisica e il tuo progresso.

Il Galaxy Watch6 offre anche un monitoraggio cardiaco accurato, avvisandoti in caso di ritmo cardiaco anomalo. Grazie al sensore PPG integrato, il watch misura costantemente il tuo battito cardiaco e ti avvisa se sono rilevate anomalie.

Con una cornice più sottile, il display del Galaxy Watch6 offre più spazio per visualizzare le informazioni importanti in modo chiaro e dettagliato. Personalizza il tuo quadrante con una vasta gamma di opzioni per renderlo unico, dalle schermate personalizzate ai quadranti con design straordinari o le immagini del tuo animale domestico preferito.

Non perdere l’occasione di questa offerta!

Ma le sorprese non finiscono qui. Con una batteria da 4.000 mAh, il Galaxy S24 offre un’autonomia elevata che consente di utilizzare lo smartphone per lungo tempo senza preoccupazioni. Inoltre, il sistema di dissipazione del calore migliorato garantisce prestazioni ottimali anche durante le sessioni di gioco più intense.

Il Galaxy S24 è disponibile al prezzo di 929,00€ su Amazon (clicca qui per non perdere l’offerta!) e include anche un caricabatterie Samsung da 25W nella confezione, per una ricarica rapida e conveniente. Con un mix di innovazione tecnologica e design elegante, il Galaxy S24 offre non solo prestazioni di alto livello, ma anche la possibilità di ottenere gratuitamente il Galaxy Watch6, un accessorio di grande valore e funzionalità. Non lasciarti sfuggire questa eccezionale opportunità di ricevere due prodotti premium in un’unica offerta!