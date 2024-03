Apple, arrivano gli STORE di terze parti ma c'è un grosso problema

È stato rilasciato ufficialmente il nuovo aggiornamento ad iOS 17.4, la versione del sistema operativo che aderisce ufficialmente al nuovo Digital Markets Act europeo.

Questo a comportato l’adozione necessaria da parte di Apple degli store di terze parti. Gli utenti possono scaricare contenuti da altri marketplace liberamente ma solo nell’Unione Europea. Cosa succede dunque se un utente si sposta per un viaggio o utilizza il servizio semplicemente fuori dal territorio europeo?

Store di terze parti per Apple: come funzionano e dove si possono usare

Apple ci ha tenuto a spiegare in maniera chiara all’interno di un nuovo documento in una pagina di supporto che la disponibilità dei nuovi marketplace di applicazioni riguarderà solo ed esclusivamente i clienti dell’Unione Europea. Sarà necessario dunque che l’utente imposti un paese o una regione del suo Apple ID su uno dei paesi che fanno parte dell’Unione. Queste sono le nazioni supportate: Belgio, Lituania, Germania, Spagna, Irlanda, Ungheria, Croazia, Portogallo, Lettonia, Francia, Svezia, Estonia, Grecia, Romania, Bulgaria, Austria, Italia, Malta, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Danimarca, Polonia, Slovacchia, Finlandia, Slovenia, Lussemburgo.

Un’altra cosa molto importante riguarda il trovarsi in maniera fisica all’interno del suddetto territorio. Ci sarà infatti la geolocalizzazione da parte di Apple del dispositivo utilizzato, ovviamente senza condividere la reale posizione con i server per una questione di privacy. Chiaramente qualora dovesse coincidere l’Apple ID con il paese in cui l’utente in quel momento risiede, la funzionalità utile per avere dei marketplace di applicazioni terze sarà disponibile. In questo modo scaricare delle applicazioni diverse da quelle presenti all’interno dell’App Store, sarà un gioco da ragazzi.

Abbandonando il territorio europeo, tale possibilità non risulterà più disponibile. Secondo quanto riportato dagli organi ufficiali però esiste un periodo definito “di grazia“: questo viene concesso quando ad esempio l’utente effettua un viaggio breve. Qualora poi quel periodo dovesse protrarsi nel tempo, l’accesso verrà revocato.