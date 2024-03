Il produttore tech Huawei ha da poco fatto il tris. L’azienda ha infatti svelato a livello globale ben tre nuovi smartphone della gamma Huawei Nova 12. I nuovi modelli appena presentati sono in particolare i nuovi Huawei Nova 12i, Huawei Nova 12s e Huawei Nova 12 SE.

Il produttore tech Huawei svela a livello globale i nuovi device della gamma Huawei Nova 12

Il colosso Huawei ha da poco fatto il tris con i suoi nuovi dispositivi. Come via accennato in apertura, infatti, l’azienda ha da poco svelato a livello globale i nuovi medi di gamma della serie Huawei Nova 12. Il primo di questi ultimi è Huawei Nova 12i. Quest’ultimo dispone sul retro di un ampio modulo fotografico di forma circolare. Al suo interno sono posizionati due sensori fotografici più un flash LED, di cui un sensore fotografico principale da 108 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Dal punto di vista prestazionale troviamo a bordo il soc Snapdragon 680 e la batteria è da 6000 mah. Sul fronte spicca invece un display con tecnologia IPS LCD da 6.7 pollici e con refresh rate da 90Hz.

Il secondo smartphone presentato dall’azienda è Huawei Nova 12s. Quest’ultimo, in realtà, è una sorta di re-branded di Huawei Nova 11, anche se questa volta è presente la nuova colorazione Blue. Quest’ultimo vanta la presenza di un display OLED e il processore è il soc Snapdragon 778G. L’ultimo device annunciato è Huawei Nova 12 SE. Quest’ultimo è piuttosto simile al modello precedente, anche se qui troviamo un processore diverso, ovvero il soc Snapdragon 680. Tra le altre caratteristiche, dispone poi di una batteria con una capienza di 5000 mah con supporto alla ricarica rapida da 66W. Come ben sappiamo, tutti questi device hanno a bordo il sistema operativo HarmonyOS con l’interfaccia utente personalizzata EMIUI 14.

A quanto è emerso, l’azienda Huawei annuncerà i prezzi e la disponibilità in seguito.