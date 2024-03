Il produttore tech Realme ha da poco annunciato in veste ufficiale il suo nuovo smartphone di fascia media. Come anticipato dai rumors ed i leaks dei giorni scorsi, si tratta del nuovo Realme Narzo 70 Pro 5G. Quest’ultimo si contraddistingue per alcune feature piuttosto interessanti, come ad esempio le air gestures. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Il produttore tech Realme svela ufficialmente il nuovo Realme Narzo 70 Pro 5G

Realme Narzo 70 Pro 5G è uno dei nuovi smartphone di punta del produttore tech Realme ed è stato da poco annunciato ufficialmente sul mercato. Come già accennato in apertura, una delle caratteristiche che lo contraddistingue è la presenza del supporto alle air gestures. Gli utenti potranno infatti svolgere diverse azioni senza toccare lo schermo ma sfruttando, per l’appunto, le air gestures.

La parte frontale dello smartphone è invece occupata da un ampio display con tecnologia SuperAMOLED. Il pannello ha una diagonale a 6.67 pollici con risoluzione FullHD+, mentre la frequenza di aggiornamento si aggira sui 120Hz. Dal punto di vista prestazionale, invece, sotto alla scocca è presente un processore di casa MediaTek, ovvero il soc MediaTek Dimensity 7050. Quest’ultimo è accompagnato da tagli di memoria con fino a 6 GB di RAM e con fino a 256 GB di storage interno (espandibile comunque tramite scheda microSD).

Sul retro lo smartphone dispone di un modulo fotografico circolare con un sensore fotografico principale da 50 MP. Si tratta del sensore Sony IMX890 ed è inoltre dotato della stabilizzazione ottica dell’immagine. Lo smartphone può inoltre contare sulla presenza di una batteria da 5000 mah con supporto alla ricarica rapida Realme SuperVOOC da ben 67W.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Realme Narzo 70 Pro 5G sarà distribuito inizialmente per il mercato indiano ad un prezzo iniziale di circa 222 euro al cambio attuale. Vi aggiorneremo non appena arriveranno informazioni su un suo possibile arrivo in Italia.