WhatsApp: che novità, ecco cosa ci aspetta!

Come rimuovere una chat su WhatsApp: la semplice procedura

In questo articolo verrà indicata la semplice procedura per eliminare una o più chat da WhatsApp. Vedremo, inoltre, come procedere allo svuotamento dei messaggi all’interno di una chat, senza dover procedere per forza all’eliminazione di essa. Oltre 2 miliardi di persone sparse in ogni angolo del pianeta usano quotidianamente l’app di messaggistica istantanea più famosa al mondo, vale a dire WhatsApp, sui rispettivi smartphone personali. Questa applicazione, infatti, permette di inviare e ricevere messaggi di testo, audio, foto, video e tanti altri contenuti in modo pratico, semplice e veloce, a patto di associare il proprio numero di telefono e di avere sempre una connessione internet attiva. Chiunque può rispondere ai vari messaggi all’interno di chat singole o di gruppo.

Come rimuovere una chat di WhatsApp?

Su Android basterà tenere premuto sulla chat singola da voler rimuovere. A questo punto, ti basterà solamente cliccare sull’icona col cestino nella parte superiore e procedere all’eliminazione. Per le chat di gruppo, invece, sarà possibile abbandonare il gruppo e cancellare la chat nello stesso modo appena menzionato. Sugli iPhone, invece, sarà necessario trascinare sul lato sinistro la chat da rimuovere e poi cliccare su Altro ed Elimina Chat. La stessa cosa dovrà essere fatta per le chat singole o per quelle di gruppo. Nel secondo caso, però, dovrai prima abbandonare il gruppo.

Come svuotarle?

Ti basterà entrare nella sezione relativa alle chat, aprire quella individuale o di gruppo che vorrai svuotare e fare clic su Opzioni e poi su “Altro” e “Svuota Chat“. Potrai scegliere se eliminare solo i messaggi di testo e gli audio oppure anche tutti i media ricevuti nella specifica chat dalla galleria del dispositivo. Se, invece, vuoi procedere allo svuotamento di tutte le chat, ecco che da Impostazioni dovrai premere su “Chat” e, poi, su “Cronologia Chat“. A questo punto non dovrai fare altro che premere su “Svuota tutte le chat“.