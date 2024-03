Zoom è una app di video-conferenze che ha cambiato il modo di lavorare degli utenti in tutto il mondo, è stata molto utilizzata durante la pandemia da Covid-19. Utilizzando questa applicazione le persone possono riunirsi virtualmente per fare delle riunioni di lavoro, delle lezioni online e tantissime altre cose.

L’utilizzo di Zoom è semplicissimo grazie alla sua interfaccia intuitiva e alle svariate opzioni di connessione, offre anche un’eccezionale qualità audio e video. Sono queste le caratteristiche che gli hanno permesso di distinguersi dalle altre app di video-conferenze. Troviamo anche molte funzionalità che ci permettono di condividere lo schermo, chattare durante le riunioni, registrare le sessioni, creare sondaggi e tanto altro.

Zoom, ecco cosa cambia con l’ultima novità che non è stata apprezzata dagli utenti

Vedendo quanto riportano diverse fonti, Zoom, da marzo 2024, non supporterà più i dispositivi che utilizzano iOS 11 e iOS 12. Infatti, i dispositivi più datati, che si servono di queste versioni del sistema operativo, non potranno più accedere alle versioni più recenti di Zoom. Oltre alla segnalazione da parte di altri forum, la conferma è arrivata dalle note di rilascio sul portale ufficiale di supporto di Zoom.

L’ultimo aggiornamento riguarda principalmente gli iPhone che non hanno ricevuto gli aggiornamenti del sistema più recenti. Tutti i modelli che utilizzano la versione iOS 13 o le versioni successive continueranno ad essere supportate da Zoom e potranno utilizzare senza problemi la versione più recente dell’app. Considerando che iOS 11 è stato rilasciato nel 2017, il fatto che le versioni più vecchie del sistema operativo iOS non avranno più il supporto non è di certo una sorpresa.

Questa notizia è molto importante visto che la piattaforma è diventata un servizio indispensabile per molti utenti. Quindi informare gli utenti sui cambiamenti relativi al supporto dei dispositivi è essenziale, proprio per conoscere da vicino tutti i risvolti della vicenda.