WhatsApp è allo stato attuale la chat istantanea più utilizzata in tutto il mondo, la nota piattaforma verde infatti vanta una platea di utenti iscritti a dir poco inarrivabile per tutti i competitor, ciò è merito senza alcun dubbio delle sue funzionalità davvero interessanti ed in grado di conquistare tutti soddisfacendo le necessità di tutti grazie ad aggiornamenti costanti che introducono ogni giorno features nuove.

Ebbene però un occhio particolarmente attento Meta lo ha sempre avuto verso la tutela della privacy degli utenti, a più riprese infatti sono arrivati updates pensati proprio per tutelare quest’ultima nel dettaglio parliamo di migliorie sulla sua gestione o sulla sicurezza, un esempio è il blocco agli screenshot sui contenuti visualizzabili una volta sola, oppure la migliore gestione di ciò che è visualizzabile da parte dei nostri contatti.

Una nuova funzione

Su Android WhatsApp si aggiornata alla beta versione 2.24.4.25, disponibile al download sul Play Store per tutti coloro che sono iscritti al programma di testing, quest’ultima introduce una nuova feature, blocca infatti in modo definitivo la possibilità di effettuare uno screenshot delle foto profilo dei propri contatti, un blocco che fa seguito ad un primo divieto che rimosse la possibilità di salvare la foto profilo, il quale veniva appunto aggirato tramite un semplice screen.

Ora la cosa si fa decisamente più seria, infatti se proverete a fare uno screenshot di un’immagine del profilo, l’app vi restituirà tale messaggio: “Non posso fare uno screenshot a causa di restrizioni dell’app“.

Si tratta di un cambiamento che in molti si aspettavano e che effettivamente non si è fatto attendere dal momento che l’eliminazione del tasto salva non aveva sortito l’effetto sperato da parte di WhatsApp che dunque come fece per i contenuti effimeri, ha dovuto bloccare in modo definitivo la possibilità tramite una restrizione diretta che arriverà a breve in via ufficiale.