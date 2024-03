In occasione della Festa del Papà, TIM, uno dei principali operatori di telecomunicazioni in Italia, ha deciso di rendere omaggio alla figura paterna con un’offerta davvero allettante. La suddetta promo, denominata “50 Giga 5G Silver”, consente agli utenti di aggiungere 50 gigabyte di traffico dati al proprio piano tariffario per un mese intero, il tutto al costo di soli 2,99 euro.

L’opzione “50 Giga 5G Silver” è pensata per offrire una generosa quantità di dati aggiuntivi ai clienti TIM, cosi che possano continuare a navigare sul web, utilizzare le app e godere di contenuti multimediali senza preoccuparsi di esaurire il proprio pacchetto dati. L’offerta include anche la possibilità di accedere alla velocità del 5G, per un’esperienza di navigazione ancora più veloce e fluida. Ciò a condizione che l’utente si trovi in una zona coperta dalla rete 5G di TIM.

Nuova offerta TIM: modalità di attivazione e durata

L’attivazione dell’opzione “50 Giga 5G Silver” è semplice e conveniente, ed avviene attraverso l’applicazione mobile di TIM. Una volta attivata, l’offerta sarà valida per un mese a partire dalla data di attivazione. Trascorso questo periodo, essa si disattiverà in automatico e senza costi aggiuntivi. In questo modo, i clienti potranno sfruttare appieno i 50 gigabyte extra, senza alcun tipo di vincolo a lungo termine.

Uno dei vantaggi principali dell’opzione “50 Giga 5G Silver” è che il traffico dati aggiuntivo avrà priorità di consumo rispetto a quello incluso nel piano tariffario ordinario dell’utente. Ciò significa che gli utenti potranno utilizzare i 50 gigabyte extra senza preoccuparsi di consumare il proprio traffico dati principale, per un’esperienza di navigazione stabile e senza interruzioni.

Insomma, questa offerta speciale per la Festa del Papà rappresenta un’opportunità imperdibile per gli utenti desiderosi di godere di più traffico dati a un prezzo conveniente. Non lasciatevi sfuggire questa occasione e attivate subito l’opzione “50 Giga 5G Silver” per godere di un’esperienza di navigazione senza precedenti.